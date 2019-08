Regañan a Alex Rodríguez por grabarse en video mientras conducía el auto que le regaló Jennifer López El video que grabó Alex Rodríguez mientras conducía el auto que le regaló Jennifer López por su cumpleaños le cuesta una ola de regaños: "Las redes pueden esperar". By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La red está un pelín enfadada por el video que Alex Rodríguez grabó para compartir con sus seguidores y presumirles el bonito auto de colección de aproximadamente $250,000 que le acaba de regalar su prometida Jennifer López por su cumpleaños número 44. En el video el exjugador de los Yankees de Nueva York aparece, como es su costumbre, perfectamente acicalado, con un bronceado como de Hollywood, usando gafas y mirando a la cámara mientras se observa a su querida J-Lo a su lado moviendo la cabeza a ritmo de la canción “Money”, de Cardi B. ¿Qué cuál era problema? Que AROD iba grabando el clip mientras guiaba el Jeep Bronco descapotable, provocando que a la par de felicitaciones los fans le pidieran que guiara con cuidado y entre gentiles regañinas le invitaran a no conducir mientras graba videos. “Atención al camino vs grabar: Jennifer o la persona que está en la parte trasera deberían estar grabando. Las redes sociales pueden esperar mientras conducen”, fustigó un usuario de Instagram. “No uses su teléfono mientras conduces”, le rogó alguien más matizando el comentario con emoji de carcajada. El ex Yankee subió en su Instagram Stories una foto del carrito: Image zoom Instagram Stories/ Alex Rodriguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lógicamente otros felicitaron al expelotero y empresario de sangre quisqueyana por estar viviendo el sueño de muchos. “Disfruta papi”, le dijo una admiradora por redes. “Después de trabajar tan duro tú te mereces un paseo en auto con la música a tope. ¡Disfruta el verano!” Es lógico que los fans se preocuparan por el pelotero, como bien sabemos las estadísticas no lo niegan y señalan que conducir al usar el celular aumenta las posibilidades de estar involucrado en un accidente vial. Como hemos visto en ocasiones trágicas el grabarse en video al mismo tiempo de conducir un auto puede tener consecuencias fatales. Advertisement EDIT POST

