¡Regalo sorpresa de Camilla al príncipe Carlos por su cumpleaños! La eterna enamorada del hijo de la reina Isabel sorprende a su marido con un exótico regalo inesperado Todo apuntaba a que el príncipe Carlos pasaría solo el día de su 71 cumpleaños al coincidir con un viaje previsto a la India. Camila no iba a acompañarle, no sabemos si por motivo de su reciente infección de bronquios, lo que le hizo cancelar algunas apariciones públicas o su muy conocido miedo a volar. Pero el amor pudo con todo y finalmente Camila se encontró finalmente con su esposo en Bangalore, capital de Karnataka, para unirse a él en un retiro holístico mundialmente famoso por sus terapias llamado Soukya. De hecho, ella es súper fanática del lugar, al que ya acudió durante el pasado en numerosas ocasiones. No escatimaron en gastos, puesto que la semana más económica de tratamiento cuesta alrededor de tres mil dólares. Aunque en el centro son expertos en terapias contra la artritis, el asma, la hipertensión cardíaca, la diabetes, la cirrosis Hepática, el Parkinson, el Alzheimer y la desintoxicación, es un centro de wellness muy lujoso al que mucha gente acude por sus tratamientos detox, de rejuvenecimiento y antiedad. En el centro está prohibido tomar alcohol y se sigue una estricta dieta vegetariana, baja en carbohidratos en la que abundan las ensaladas y las sopas. Así agradeció el príncipe todas las felicitaciones que le llegaron el día de su cumpleaños: Durante su viaje a la India el príncipe tuvo otro encuentro sorpresa… ¡Se topó con la mismísima Kate Perry! El encuentro se dió durante una reunión con motivos de caridad: la lucha contra la pobreza en el sur de Asia. ¿El próximo destino del príncipe Carlos? Su viaje oficial a Nueva Zelanda al que al parecer sí que le acompañará su eterna enamorada, Camilla Parker Bowles.

