No creerás lo que tiene la casa de muñecas de Stormi, la hija de 2 años de Kylie Jenner El regalo de Navidad fue una sorpresa de Kris Jenner a su nieta que dejó boquiabiertos a muchos By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los niños aman los regalos en cualquier época del año, en especial si éstos son de las abuelitas. El obsequio navideño de Kris Jenner a su nieta Stormi Webster, de 2 años, de una casa de juegos de tamaño real ha roto parámetros y despertado todo tipo de comentarios especialmente en las redes sociales. En un video publicado por Kylie Jenner en su canal de Youtube, se puede apreciar el rostro de sorpresa de su hija al ver su impresionante hermosa casa blanca, de dos pisos, en el jardín de su mansión en Los Ángeles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La casa incluye prácticamente todo lo de un hogar real, sólo en tamaño miniatura: una cocina con su estufa, nevera, y fregadero, un comedor y una pequeña escalera para subir al segundo piso que tiene acceso a un balcón. La casa también tiene un timbre y hasta un pequeño buzón para el correo. “Esto me recuerda a cuando eras una pequeña”, dice Kris en el video, en el que aparece muy emocionada y abrazando a su hija en varias ocasiones. “Te quiero. Quiero que tengas los mismos recuerdos con tu hija”, agrega. La casa de juguetes es una réplica de una que tenía Kyle cuando era pequeña e incluso, tiene algunos de los muebles que ella usaba para jugar. Advertisement

Close Share options

Close View image No creerás lo que tiene la casa de muñecas de Stormi, la hija de 2 años de Kylie Jenner

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.