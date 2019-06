El curioso regalo que escogió el príncipe Carlos para su nieto el príncipe George El príncipe Carlos reveló que escogió un curioso regalo para su nieto el príncipe George en un nuevo documental sobre la familia real británica. ¿Cuál? By Lissy De La Rosa ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El príncipe Carlos confesó que tenía un regalo muy especial para su primer nieto, el príncipe George. El primogénito del príncipe William y Kate Middleton recibirá de su abuelo paterno un regalo muy particular y de larga duración. En el documental Prince, Son and Heir: Charles at 70 el hijo de la reina Isabel II explicó que había plantado un regalo muy singificativo para su nieto cuando el nació en el 2013. En su casa en Birkhall, el príncipe destacó que una docena de árboles habían sido plantados cuando el futuro heredero llegó al mundo. “Este es la madera de George”, dijo su abuelo, según reseña una historia de People. Image zoom Pool/Max Mumby/Getty Images Image zoom Chris Jackson/Getty Images “Mientras voy envejeciendo, todo lo que añoro es plantar árboles”, reveló el príncipe Carlos. El ex de Lady Diana ha sido muy activo y ha tenido un compromiso con la conservación y el medio ambiente. “Yo espero que sea divertido para George, mientras vayan creciendo, y el vaya creciendo”, afirmó. Mientras, Camilla, esposa del hijo de la reina, detalló que es sorpresivo lo mucho que ha crecido el área desde que fue sembrada. Incluso, detalló que eran muy pequeños cuando fueron plantados. De seguro el orgulloso abuelo puso muchísimo amor en ese sembradió que pensó para el primero de sus nietos. Un dato muy interesante que cabe resaltar es que durante su viaje a Sidney, Australia, el príncipe Harry citó varios planteamientos hechos por su padre sobre la conservación del medio ambiente realizado por su padre hace más de 50 años, reseña People. Hoy todavía ese mensaje es muy relevante e importante. Advertisement

