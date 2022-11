¿Qué le regaló el chef James a Toni Costa para su nueva casa? El excompañero de Adamari López en las mañanas de Telemundo quiso tener un detalle con su amigo ahora que acaba de comprarse su primera casa en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef James Credit: Mezcalent (x2) Toni Costa ya está instalado en su nuevo hogar. "Es un proceso en el que no te lo crees al principio, pero se siente muy rico venir aquí y estar a tus anchas, el proceso de amueblarlo, el proceso de acomodar las cositas…", ha compartido el bailarín de origen español a través de las redes sociales. "En España tengo otra [casa], pero sí aquí [en Estados Unidos] sí [es la primera]. Esta casa yo la vi hace un año, este modelo. Esta casa es nueva, por entonces yo vi el modelo de la casa y por entonces no era el tiempo de Dios y por lo que sea conseguí la misma que yo siempre había visualizado, que siempre había luchado por ella y trabajado, por lo tanto ya la tengo. Superorgulloso de uno mismo, de lo que se puede llegar a conseguir trabajando mucho". Precisamente, desde la cocina de su flamante casa el también instructor de Zumba llevó a cabo recientemente una transmisión en vivo en Instagram en compañía del exchef de las mañanas de Telemundo James, con quien mantiene una amistad muy cercana desde hace varios años. "Para mí eres un referente así que quiero que lo seas aquí en la cocina", le dijo Toni. Toni Costa Toni Costa en la cocina de su casa | Credit: Instagram Toni Costa El bailarín y el chef se dejarán ver juntos durante las próximas semanas en las redes sociales debido a que James estará enseñándole a preparar una serie de recetas a su amigo. "Obviamente ahora que Toni vive en una casa solo tiene que aprender a cocinar, entonces vamos a hacer una serie de recetas en las próximas semanas, por lo menos de aquí hasta que empecemos las fiestas, en donde yo le voy a mostrar a Toni una receta nueva cada semana para sobrevivir", anunció quien fuera colega de Adamari López en las mañanas de Telemundo. Toni Costa Toni Costa; chef James | Credit: Instagram Toni Costa El chef quiso tener un detalle con su amigo ahora que acaba de adquirir su casa y equipó su cocina con todos los productos necesarios para que pueda cocinar en su nuevo hogar. "Gracias por los cuchillos, gracias por las paletas, gracias por las sartenes, gracias por las ollas… Me has regalado de todo, ya tengo mi cocina lista para poder cocinar", le agradeció Toni. Chef James Toni Costa; Chef James | Credit: Instagram Toni Costa "Bueno es que teniendo un amigo que tiene línea de productos lo menos que podía hacer era ponerte todos los productos que necesitabas […]", comentó el chef. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Personas como tú que han llegado y han empezado desde cero es lindo. Yo, por ejemplo, que tú y yo hemos tenido una amistad muy cercana por muchos años, sé las cosas que son importantes para ti y verlo materializado en tu casa sé lo que significa para ti", expresó James.

