¡Saltan las chispas! Así fue el reencuentro entre Madison Anderson y Pepe Gámez Los mejores amigos en La casa de los famosos 3 derrocharon pura química de nuevo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era el momento que todos esperaban, y por fin llegó. Pepe Gámez y Madison Anderson volvieron a verse las caras para alegría de su público. Y es que, el finalista y la ganadora de La casa de los famosos 3, derrocharon pura química en este encuentro tan especial. Las risas, las bromas y el jugueteo dejó en evidencia la buena onda que existe entre ellos. Su entrevista en Radio Rumba, en Orlando, dejó imágenes y escenas que poco necesitan de palabras. Madison Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson Y aunque siguen manteniendo que lo suyo es pura amistad, las risas de fondo y los gestos de ambos ante la pregunta directa del conductor del show radiofónico sobre su relación, dejan poco a la imaginación. El locutor se dirigió a Madison, quien acaba de anunciar su próximo proyecto laboral, para charlar con ella sobre las relaciones a distancia y la unión tan "especial" con Pepe durante el reality. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la modelo no dio tregua ni mucho menos confirmó la existencia alguna de romance, sí reconoció que estando participando en el reality no se acordó para nada de lo que tenía fuera, es decir, su ya exnovio, Conn Davis. "¿Qué sienten personalmente? Yo te veo feliz", soltó el presentador ante la mirada incrédula de Madison que no podía creer lo que le estaban preguntando. "Claro, creamos una amistad muy linda dentro de la casa y qué lindo que podamos continuar con esa amistad fuera", expresó sin dar pie a otra interpretación. Y entre descanso y descanso, los amigos mostraron cómo se convierten en niños cuando están juntos con sus bromas y comentarios traviesos. "Siempre jugando, Madison", dijo Pepe. Un encuentro de lo más cómico que volvió a hacer las delicias de sus fans, quienes estaban deseando verles juntos otra vez. Y esto continúa.

