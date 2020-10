¡El emotivo reencuentro entre Rodner Figueroa y María Celeste Arrarás! La pareja televisiva que tantos años nos alegró las tardes en Al rojo vivo, por fin se dejaron ver así de felices y sonrientes en la fiesta de cumpleaños de la periodista. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fueron la pareja televisiva de oro en las tardes de Telemundo y en su programa estrella de las tardes, Al rojo vivo. Rodner Figueroa y María Celeste Arrarás hicieron click de inmediato y su buen rollo frente a las cámaras se tradujo en una preciosa amistad. Tras la salida de la periodista de su programa, ambos comunicadores se reencontraron en una celebración muy pero que muy especial para la puertorriqueña: su cumpleaños. En una reunión sencilla y de lo más familiar, ambos amigos y compañeros se dejaron ver con la mejor de sus sonrisas demostrando los lazos de amistad que les unen. "Felicidades, María Celeste. Este año lo celebramos en petit comité pero con el favor de Dios el año entrante lo celebraremos en grande ¡como lo habíamos planeado! ¡La pasamos increíble de igual manera! Te quiero", le escribió el venezolano junto a una emotiva imagen. A la celebración tampoco faltó Ernesto Mathies, la pareja de Rodner, quien también mantiene una preciosa relación con la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta bella imagen quedan desmontados los comentarios maliciosos y malintencionados que señalaban que el comunicador se había olvidado rápido de María Celeste con la llegada de Rebeka Smyth. El que valore la profesionalidad de su nueva compañera no implica nada más. Felices de volver a ver a dos de las caras más queridas de la televisión de nuevo juntas, aunque sea por las redes. Quién sabe, a lo mejor, cuando menos lo espere el público, vuelven a ofrecerles el regalo de estar juntos profesionalmente. ¡Todo es posible! Mientras, felicidades por esta sincera amistad.

¡El emotivo reencuentro entre Rodner Figueroa y María Celeste Arrarás!

