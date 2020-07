El tierno reencuentro del deportista Xavi Hernández con sus hijos tras superar el coronavirus ¡Mira las adorables imágenes de un padre emocionado por abrazar a sus pequeños luego de haber estado aislado por la enfermedad! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El exjugador del Barcelona y actual entrenador del equipo Al Sadd SC, Xavi Hernández, informó que ya está recuperado de la COVID-19 y finalmente está de vuelta en casa con su familia, con la que se reencontró con las emociones a flor de piel. Así lo anunció el español de 40 años a través de las redes sociales, en las que compartió una serie de conmovedoras fotografías con sus hijos Asia, de 4 años,y Dan, de 20 meses, a quienes finalmente abrazó luego de haber estado alejados por haber dado positivo al virus. Image zoom Instagram / Xavi Hernández “Muchísimas gracias por todos los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estos días. Quiero compartir con vosotros que estoy recuperado y de vuelta en casa junto a mi familia y el equipo”, escribió el campeón del mundo agradecido en su Instagram. Image zoom Instagram / Xavi Hernández El deportista reveló el pasado 25 de julio que había dado positivo al coronavirus y que estaría alejado de su equipo hasta que se recuperara. “Hace unos días y siguiendo el protocolo de @qsl di positivo en la última prueba COVID19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado, pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca”, escribió. Escasos días antes, la exestrella de fútbol y su esposa Núria Cunillera celebraron su séptimo aniversario de bodas. Ella le dedicó un romántico mensaje: “Feliz aniversario Xavi. Te quiero con locura. Siempre lo he hecho y siempre lo haré”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

