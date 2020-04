¿Recuerdas cómo han celebrado los famosos la llegada de la Pascua? Dale una mirada a estas bellas imágenes de los famosos celebrando la Pascua. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La llegada de la Pascua o el Domingo de Resurrección es para muchas de las celebridades del mundo del espectáculo uno de los momentos más especiales de cada primavera. Así lo han dejado ver múltiples estrellas del entretenimiento a través de sus redes sociales, con bellas publicaciones en las que junto a sus seres queridos nos han revelado detalles de sus celebraciones en este especial festejo de los cristianos. Dale una mirada a algunas de las publicaciones en Instagram más recordadas de famosos como Thalía, Adamari López, Jennifer López y Chayanne en las que han presumido de sus pasadas celebraciones de la Pascua. Thalía En el 2019, la celebración de la Pascua para Thalía fue en grande junto a su bella familia y así lo compartió a través de su popular cuenta de Instagram. “¡Feliz domingo de Pascua cariños míos! Enviándoles mucho amor desde nuestro día en familia”, escribió la querida cantante y empresaria mexicana junto a una serie de fotografías en las que reveló los bellos detalles de cómo vivió el Domingo de Resurreción. Adamari López y su familia Las redes sociales de Toni Costa se han transformado en la mejor ventana a la intimidad familiar de su lindo clan. A través de Instagram, el bailarín español compartió en el 2019 esta linda fotografía con Adamari López y Alaïa, junto a la cual escribió: “¡Happy Easter amigos (amigas)! Hoy a disfrutar en familia”. Desde luego, una sesión fotográfica no pudo faltar y esta fue una de las bellas imágenes que compartió el galán con sus millones de seguidores. Jennifer López A pesar de su ajetreada agenda laboral, en la vida Jennifer López las celebraciones religiosas siempre tienen un lugar muy especial. En el 2019, la Diva del Bronx colgó en Instagram este divertido video de su prometido Alex Rodríguez y con el cual deseo una feliz Pascua a sus millones de seguidores. “¡Un pequeño detalle para hacerlos reír en esta Pascua!”, comentó JLo acompañando su publicación. Chayanne El galán boricua es otra de las grandes celebridades latinas que muestra con orgullo su conexión con las creencias religiosas cristianas. “Nunca te canses de dar gracias a Dios por todo lo que día a día te da. Muchas bendiciones en esta Semana Santa. ¡Felices Pascuas!”, comentó en el 2019 el afamado intérprete junto a esta fotografía en la que presumió de un huevo de Pascua aparentemente decorado por él. Los Obama El expresidente Barack Obama también fue otra de las personalidades que se volcó a las redes sociales en el 2019 para desearle una linda Pascua a sus seguidores. “A todos los que hoy celebran, ¡feliz Pascua de parte de nuestra familia! En este día de renacimiento y renovación, vamos a comprometernos a amar y a servir de cualquier forma que podamos a nuestros hermanos y hermanas en necesidad. Les deseamos un gran día a todos”, aseguró el querido líder político junto a esta bella foto familiar. Los Derbez No hay duda de que una de las familias más bellas del mundo del espectáculo latino es la que conforman Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez y su pequeña Aitana, quienes cada vez que aparecen juntos en las redes son un desborde total de ternura. En el 2019, el trío posó en Instagram con esta linda foto para desear una feliz Pascua a todos sus seguidores. Fabián Ríos y su familia Para Fabián Ríos su familia siempre ha sido lo más importante en su vida, así lo ha dejado saber el actor siempre que se refiere a su lindo clan. Además, el galán colombiano del mundo de las telenovelas es un hombre muy creyente y no pierde la ocasión para festejar fechas como la Pascua junto a sus seres queridos. “¡Compartiendo con mi familia la Pascua!”, Aseguró junto a esta foto que colgó en Instagram durante la celebración del Domingo de Resurrección en el 2019. Sebastián Rulli y Angelique Boyer Aunque hay quienes prefieren celebrar la Pascua en casa junto a la familia, hay también quienes deciden aprovechar esta época para darse una escapadita y descansar un poco. Este fue el caso de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes en el 2018 festejaron la llegada de la Pascua desde las paradisíacas playas de la Riviera Maya. Will Smith Will Smith es un hombre de familia, de eso no hay duda alguna. En la Pascua del 2019, la súperestrella del mundo del cine compartió esta bella imagen del recuerdo con su hijo mayor Trey, junto a la cual escribió: “Nunca dejes que tus hijos se diviertan más que tú en la Pascua”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Recuerdas cómo han celebrado los famosos la llegada de la Pascua?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.