Recordando a Jenni Rivera: El 9 de diciembre se cumplen 9 años de su partida al cielo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jenni Rivera Credit: (John Parra/WireImage) Mañana 9 de diciembre es el noveno aniversario de la muerte de Jenni Rivera. La Diva de la Banda falleció el 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo en México. Celebramos su legado como artista, como madre, hija, hermana, abuela y como una mujer luchadora que inspiró a muchas personas con su ejemplo de vida. ¿Cómo la recordarán sus seres queridos en esta fecha? Empezar galería Recordando a Jenni Jenni Rivera Credit: (JC Olivera/Getty Images) Su hija Jacqie Rivera habló con Despierta América (Univision) sobre cómo pasará el aniversario de muerte de su madre mañana. "Este año decidí que voy a ser feliz, la voy a celebrar. Vivió una vida bien llena, bien bendecida, y aunque me quiere ganar la tristeza, la voy a celebrar", dijo. "Voy a ir a visitar a mi hermana Chiquis y pasar tiempo en familia". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jenni vive Jenni Rivera Credit: (Michael Tran/FilmMagic) "Hay muchas cosas que tenemos en planes para mi mamá, muchas cosas que queremos lograr para ella como sus hijos", añadió Jacqie Rivera a Univision. "Espero poder pronto darles más detalles. Hizo todo para tener su legado y su nombre nunca va a caer. Ella es Jenni Rivera". 2 de 8 Ver Todo Ejemplo de fortaleza Jenni Rivera Credit: (JC Olivera/Getty Images) Jenni Rivera sobrevivió la violencia doméstica y siempre quiso brindar fuerza y apoyo a otras mujeres necesitadas. Para honrarla, en el 2016 su familia abrió un refugio para mujeres en Long Beach, California. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Siguiendo sus pasos Chiquis Rivera Credit: (Jason LaVeris/FilmMagic) Su hija Chiquis ha dicho que Jenni Rivera fue una gran inspiración en su vida. Hoy la cantante y empresaria de 36 años sigue los pasos de su famosa mamá, triunfando en la música y en los negocios. También promueve el amor propio en las redes sociales y ayuda a transformar vidas con su programa Lo mejor de ti con Chiquis (Universo). 4 de 8 Ver Todo Con Jenni en el corazón Jenni Rivera Rosie Rivera Credit: (Alexander Tamargo/WireImage) "A veces no puedo hablar de ella sin llorar y ya pasaron nueve años", dijo su hermana Rosie Rivera (aquí junto a sus padres) en un video en Instagram sobre la dolorosa ausencia de Jenni Rivera. 5 de 8 Ver Todo Inolvidable Jenni Rivera Credit: (Imeh Akpanudosen/Getty Images) La vida de Jenni Rivera fue llevada a la pantalla chica. Su historia inspiró la serie Mariposa de barrio. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Una vida para contar Jenni Rivera Credit: (Fred Hayes/Getty Images) La Diva de la Banda contó muchos de los retos que pasó en su vida y lo que sufrió en su camino a la fama en su autobiografía Inquebrantable: Mi vida, a mi manera. 7 de 8 Ver Todo Legado eterno Jenni Rivera Credit: (Michael Tran/FilmMagic) La cantante siempre vivirá en el corazón de su familia y sus millones de fanáticos a nivel mundial. Himnos suyos como "La gran señora" y "Paloma negra" siguen llegando al alma de muchos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

