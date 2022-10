Se revela si hay reconciliación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez Victoria Ruffo pidió oraciones por la salud de su ex Eugenio Derbez, con quien es sabido no mantiene ningún contacto. ¿Este gesto dio pie a que vuelvan a reunirse? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El accidente del brazo que Eugenio Derbez sufrió, hace unas semanas, dejó conmocionados a propios y extraños. La preocupación por el estado de salud del actor estuvo a la orden del día hasta que pudo dar detalles de viva voz. Sin embargo, hubo quienes se pronunciaron ante el incidente pidiendo su pronta recuperación; tal fue el caso de su ex Victoria Ruffo, quien no dudó en solicitar oraciones para el padre de su primogénito José Eduardo Derbez. Llamó la atención porque es bien sabido que ambos actores no mantienen ningún tipo de contacto; incluso, han hecho declaraciones en contra uno del otro. Por ello, se ha especulado que quizá lo ocurrido al protagonista de la película No se aceptan devoluciones pudiera ocasionar que limaran asperezas definitivamente ¿será posible? El hijo de ambos lo revela. "No nada, nada. Mis papás no tienen contacto hace muchísimos años, no tienen porqué. Pero no hay ningún rencor, ningún odio", explicó José Eduardo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). 2Entonces, obviamente, mi mamá se preocupó por lo que le pasó a mi papá. Pero hasta ahí. Me preguntó '¿cómo va?'. Le dije 'bien'". Victoria Ruffo y Eugenio Derbez Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la condición de salud de Eugenio Derbez, José Eduardo explicó que será una larga recuperación que requerirá de disciplina y paciencia. Así que solo el tiempo dirá cuando puede volver a sus actividades. "[Mi papá está] muy bien. Va recuperándose, está con terapias. Es un proceso lento, pero va mucho mejor, la verdad, y está echando muchas ganas. Va a estar un buen rato en recuperación y él sabrá qué poner en sus redes cuando esté listo", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela si hay reconciliación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.