La reconciliación de Frida Sofía y Alejandra Guzmán podría estar cerca Tras la ruptura definitiva que se suscitó entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía en 2021, la posibilidad de un reencuentro entre madre e hija podría llevarse a cabo muy pronto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En abril de 2021, Frida Sofía denunció a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado de manera indebida siendo una niña. Ese situación ocasionó la ruptura definitiva con su madre Alejandra Guzmán, quien se puso del lado de su padre. Sin embargo, los conflictos entre ambas famosas era un asunto añejo que poco a poco se fue acrecentando hasta llegar al puerto de quiebre que continúa hasta ahora. De hecho, la influencer está trabajando en un proceso legal contra los mencionados familiares. Pese a ello, se asegura que la reconciliación podría concretarse en breve. "Creo que eso está también muy cerca de resolverse, por lo menos de parte de [Alejandra]", aseguró Enrique Guzmán a los medios de comunicación. "De parte de la niña no tengo idea, porque esa mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy grave". Por otro lado, la rockera también dio a conocer que está escribiendo temas dedicados a su hija. "Voy a sacar una canción que ya estoy produciendo, es una balada muy bonita", expresó Alejandra al programa estadounidense de televisión En casa con Telemundo. "Muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido". Alejandra Guzman y Frida Sofia Alejandra Guzman y Frida Sofia | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision; Mezcalent.com La intérprete de "Flor de papel" aseguró que "no pierde la esperanza" de reunirse pronto con su hija y reveló que requirió estar con una terapeuta para escribir este tema. "Creo que la música es la mejor manera de poder expresar lo que he dicho ni en palabras", confesó. "Eso no va a cambiar [mi amor por Frida Sofía], soy su madre". Solo el tiempo dirá si Alejandra Guzmán y Frida Sofía logran limar asperezas.

