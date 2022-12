Recetas de cocteles navideños para lucirte en las fiestas Recetas de cócteles que no pueden faltar en tus fiestas navideñas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay una amplia variedad de cócteles para disfrutar en la Navidad. A menudo, se preparan a partir de licores, frutas y algunas hierbas. ¿Te animas a probarlos? Descubre estas opciones interesantes. Mangoneada mangoneada Credit: Cortesía Ingredientes: 1 1/2 oz Tequila CAZADORES Blanco, 1 oz jugo de mango, 1 oz jugo de limón, 1/2 oz néctar de agave, Tajín. Preparación: mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita y sirve en un vaso con hielo. Añade tajín en el borde del vaso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DeLeón Cranberry Margarita CRANBERRY MARGARITA Credit: Cortesía Ingredientes: 1 ½ oz DeLeón Reposado, ½ oz licor de naranja, ¾ oz jarabe picante de arándanos, ½ oz jugo de lima, ½ oz jugo de limón. Preparación: vierte todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agitar y verter en un vaso con hielo. Decora con una rodaja de naranja y arándanos frescos. The Rémy Coquito the remy coquito Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 oz Rémy Martin 1738 Accord Royal, .75 oz leche evaporada, .75 oz crema de coco, .5 oz leche condensada, .5 cucharadita de extracto de vainilla. Preparación: vierte todos los ingredientes en una licuadora y batir hasta que tenga una contextura suave. Ralla un palo de canela y nuez moscada y viértelo encima de la bebida. Montenegroni Montenegroni Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz Amaro Montenegro, 1 oz vermouth dulce, 1 oz ginebra, 2 gotas de amargo de angostura. Preparación: Agrega todos los ingredientes en una coctelera con hielo, añade los amargos y mezcla hasta que esté helado. Decora con una cáscara de naranja. Chivas 18 Forest Fruit Old Fashioned forest fruit old fashioned Credit: Cortesía Ingredientes: 50 ml Chivas 18, 10 ml jarabe de mora, 3 pizcas de angostura de Peychaud y ralladura de naranja. Preparación: Agrega todos los ingredientes en un vaso con hielo. Mezcla por aproximadamente 20 segundos. Añade más hielo hasta que el vaso esté lleno. Decora con la ralladura de naranja. Rosa Spiced Sangria Banfi Spiced Rosa Regale Sangria Credit: Cortesía Ingredientes: 1 botella de Rosa Regale Red, 1 taza de jugo de arándano, 1/2 taza de jugo de naranja sanguina, 1/4 cup de jarabe de especias, 1 taza de arándanos, 1 rodaja de naranja sanguina. Preparación: mezcla todos los ingredientes y sirve en un vaso con hielo. Decora con fruta, un palo de canela y anís estrellado.

