Ex RBD desmiente bulo sobre su vida: "Eso no es verdad, ¿de dónde sacan tantas mentiras?" Las últimas noticias sobre uno de los exintegrantes de Rebelde, no precisamente buenas, obligaron al artista a salir a la palestra y aclarar su situación. En estos días uno de los que fuera integrante de Rebelde y viviera el fenómeno de su grupo en todo el mundo, compartió un anuncio sobre el curso de su vida personal y profesional. Pero el video publicado en su perfil de Instagram generó tal estado de alarma que los comentarios y especulaciones al respecto no han cesado. Con el objetivo de acabar con todas las alarmas y evitar más rumores falsos, la estrella mexicana ha salido a la luz pública para cortar por lo sano todo lo dicho sobre su persona y su supuesta decisión, para nada real. Rebelde Rebelde, elenco protagónico | Credit: Mezcalent "Ya no soy el protagonista", decía una parte de su discurso. "La fama jamás te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar", comunicaba la estrella de RBD. Unas palabras que para muchos fans y medios suponían el final de su carrera y el anuncio de su retiro. Un bulo que Christopher Uckermann ha negado por completo en otro video en la misma plataforma social. "Eso no es verdad, ¿de dónde sacan tantas mentiras?" , expresó sorprendido y con cara extrañada ante todo lo que se ha dicho y escrito al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace apenas unos días reconocía algo importante. "Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos, que es, la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño", dejó saber. En su publicación admitió lo importante de centrarse en las buenas noticias y desarrollar ese lado más espiritual, pero nunca afirmó que dejaría su carrera artística. Con este corto video aclaró todas las dudas, como siempre lo ha hecho frente a otros rumores.

