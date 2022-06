¡Rebelde estrena una nueva canción y ya tiene fecha de la segunda temporada! La plataforma Netflix México comunicó en sus redes sociales que la segunda temporada de Rebelde saldrá a la luz el próximo 27 de julio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Actores de Rebelde Actores de Rebelde | Credit: soyrebeldenetflix/IG Los fans de Rebelde no ven llegar el día en que finalmente se estrene la segunda temporada de la serie de Netflix. Pero luego de tanto esperar ya han comunicado la fecha en que podrán disfrutar de la producción, ¡y hasta han adelantado alguna sorpresa! La plataforma Netflix México comunicó en sus redes sociales que la segunda temporada de Rebelde saldrá a la luz el próximo 27 de julio. "¿Ya no hay emociones? *Sostengan mi bolso*. 'Rebelde' regresa a Netflix el 27 de julio", dijeron. Por si fuera poco ya han adelantado una sorpresa para los fans. Se trata la nueva canción "Siempre Rebeldes", que llega acompañada de un magnífico video con algunas escenas de la segunda temporada. Como era de esperar, los seguidores se han emocionado muchísimo con estos adelantos. "OMG OMG OMG 🔥❤️"; "la mejor noticia que pude recibir hoy"; "ahhhh por fin, ya quiero ver que va a pasar"; "OMG, me encanta 😱😱 la estaba esperando"; "mucha ansiedad por el día 27"; "wow!! Que emoción!! ❤️🔥", dijeron los fans de la serie. A inicios de 2022 se estrenó la primera temporada de la serie que vino a ser un remake de la serie original, y muchos temían que no fuera un éxito. Rebelde Credit: Courtesy of Netflix No obstante, aunque ya no son Roberta, Mía, Lupita, Diego, Migue los protagonistas, el público se ha entusiasmado mucho con las historias que protagonizan ahora el nuevo elenco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los ex RBD apoyaron a esta nueva generación y Poncho Herrera les dio un peculiar consejo: "¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos", les dejó saber, luego de que Dulce María hablara sobre lo poco que llegaron a ganar debido a todo lo que firmaron en un inicio en sus contratos.

