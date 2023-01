Actor de Rebelde estalla contra la nueva gira de RBD: "Vergüenza" Hay quienes se han mostrado insatisfechos con las presentaciones que tendrán lugar en 26 ciudades de México y Estados Unidos a partir del 25 de agosto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El reencuentro de los RBD en su próxima gira Soy Rebelde Tour tiene a muchas entusiasmados. No obstante, hay quienes se han mostrado insatisfechos con las presentaciones que tendrán lugar en 26 ciudades de México y Estados Unidos a partir del 25 de agosto. Uno de los que estuvo en desacuerdo con las ciudades donde tendrán lugar los conciertos es el también actor de la serie juvenil Ronald Duarte, quien interpretó el personaje de Jack Lizaldi. En medio de la euforia que ha desatado entre los fans este anuncio, Duarte explotó en sus redes sociales contra los integrantes del grupo musical por no incluir a otras ciudades latinoamericanas en su lista de conciertos. "Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama… que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen", escribió en una de sus historias de Instagram. Historia de Instagram de Ronald Duarte Historia de Instagram de Ronald Duarte | Credit: Instagram "Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza", añadió. Luego compartió un meme a modo de crítica a sus excompañeros. "'I don't speak Spanish'. Mis compadres de RBD después de anunciar su gira", dice la imagen. Historia de Instagram de Ronald Duarte Historia de Instagram de Ronald Duarte | Credit: Instagram Luego de 15 años de espera, los fans de RBD podrán volver a reencontrarse con el grupo musical que los hiciera vibrar en los noventa. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez subirán a los escenarios el 25 de agosto en El Paso, TX, esta vez sin la presencia de Alfonso Herrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento se conoce que la mayoría de los conciertos serán en Estados Unidos, algo que no solo ha enfurecido a Duarte, sino también a muchos fans. "Los de Colombia nos quedamos con los crespos BIEN hechos", comentó una seguidora a Anahí, durante el anuncio en vivo de la gira. "15 años de show mediático y de decir que nadie los extrañaba y no van a ningún país de Latinoamérica en su #RBD2023", reclamó otro usuario en Twitter.

