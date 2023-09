¿Qué ha sido de Rebeka Smyth? La exconductora de Telemundo comparte noticia después de 9 meses de silencio La que fuera presentadora de Al rojo vivo y otros shows de la cadena, se ha mantenido alejada del ojo mediático desde su salida de la misma. Esta ha sido la gran noticia que ha compartido a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de diciembre del 2022, Rebeka Smyth salía de Telemundo, donde fue una de las conductoras y co-presentadoras de programas clave como Al rojo vivo y también de Hoy día. Desde entonces, sus redes han estado en absoluto silencio. La comunicadora se ha tomado un respiro... hasta este fin de semana. A través de su perfil de Facebook ha compartido una gran noticia con la que ha alegrado a sus seguidores, ávidos de noticias por su parte. Rebeka Smyth Rebeka Smyth reaparece para dar una gran noticia | Credit: IG/Rebeka Smyth Una foto acompañada de un mensaje daba a conocer la buena nueva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Ya está ahí la segunda edición de mi libro!", lee el mensaje sobre su exitosa publicación Good girl turned emotional bitch. Una buena noticia a la que muchos esperan se sume otra, la de volver a verla frente a las cámaras contando la última hora. Por el momento, Rebeka no ha publicado más imágenes de ella, ni de su vida ni su familia, tal y como tenía acostumbrado a su público. Pero esta reaparición para anunciar algo tan positivo, ha llenado de alegría a quienes la siguen y admiran.

