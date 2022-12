El emotivo mensaje de Rebeka Smyth tras su salida de Telemundo La periodista ha compartido unas palabras y unas imágenes conmovedoras después de darse a conocer que ya no forma parte de la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras unos días de calma y en silencio, Rebeka Smyth ha reaparecido en sus redes con un mensaje y unos videos que han emocionado a sus seguidores. Su contenido es muy especial y la causa de su sonrisa y gran felicidad en estos momentos delicados en el campo profesional. La periodista mexicana era una de las profesionales que salían de Hoy día y la cadena, después de tres años como presentadora de diferentes espacios de éxito, incluido Al rojo vivo. "Rebeka es una periodista y profesional de gran talento... Estamos agradecidos por sus valiosas contribuciones a la cadena y le deseamos todo lo mejor en sus proyectos futuros", confirmó Telemundo a El Diario NY. Rebeka Smyth Rebeka Smyth | Credit: IG/Rebeka Smyth A diferencia de sus compañeros Chiquibaby, Rodner Figueroa o Quique Usales, ella ha preferido no hablar demasiado de lo sucedido y centrarse en su nueva etapa. Su más reciente mensaje muestra en qué está enfocada con todo el amor. Rebeka ha puesto tierra de por medio y ha viajado hasta su país, México, junto a su familia, donde está disfrutando del calor de los suyos. Primero mostró a su bella Alexandra montando por primera vez a caballo con su tío. Una imagen enternecedora que ha derretido las redes. También celebró a su pareja con un romántico mensaje. "Tres años y medio de casados y nuestra bebé. ¡Te amo!", escribió. Una etapa de "puritito amor" y su motor en los momentos más sensibles. Nada como la familia para mirar hacia adelante con ilusión.

