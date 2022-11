Rebecca Jones ya está en casa tras casi un mes en el hospital La actriz mexicana parece haber vencido la neumonía que la llevó a ser internada a finales de octubre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de casi un mes de haber sido hospitalizada con un cuadro de neumonía y deficiencia pulmonar, la actriz Rebecca Jones finalmente está en casa. De acuerdo al programa Ventaneando, Jones parece haber vencido la enfermedad y ya se encuentra en su casa descansando. "Rebecca Jones afortunadamente ya está en su casa, está terminando de recuperarse", informó la presentadora Pati Chapoy durante la edición del programa el miércoles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rebecca Jones Rebecca Jones | Credit: Mezcalent Y al parecer, también está muy bien acompañada. La mañana de este jueves, la actriz publicó una imagen abrazada de su hijo Maximiliano Camacho Jones, con el tema "Here Comes the Sun" de The Beatles de fondo. Su reaparición en las redes sociales llenó de felicidad a sus amigos y seguidores que inundaron su caja de comentarios con buenos deseos y felicitaciones. Por el momento, Jones no ha emitido declaraciones sobre su estado de salud actual, pero de acuerdo al último reporte médico que se difundió, ya no dependía de medicamentos ni de aparatos de asistencia para poder respirar. A finales de octubre y en medio de las grabaciones de la telenovela que protagoniza titulada Cabo, la actriz acudió al Hospital ABC de la Ciudad de México para atenderse. Fue ahí donde le detectaron neumonía y una deficiencia pulmonar. Jones estuvo en cuidados intensivos en condición delicada, por lo que se solicitaron donadores de sangre. Afortunadamente, los médicos lograron establecer su condición y tras varias semanas bajo supervisión médica, finalmente pudo regresar a casa. La actriz es toda una guerrera en lo que concierne su salud. En el 2019, Jones confirmó que había superado el cáncer de ovario que padecía.

