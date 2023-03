Rebecca Jones responde a comentarios sobre su salud y extrema delgadez, "No me tengas lástima" Tras ausentarse de la premiere de su nueva película, la actriz hizo público un mensaje para explicar qué es lo que realmente está ocurriendo con su salud. "Ya sé que estoy muy delgada". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos meses han estado llenos de retos de salud para la actriz mexicoamericana Rebecca Jones. En medio de las grabaciones de la telenovela Cabo, la estrella de producciones de gran éxito como Cuna de Lobos, La casa de las flores o ¿Quién mató a Sara? (Netflix), fue diagnosticada con neumonía y una deficiencia respiratoria en octubre pasado, lo cual la llevó a permanecer hospitalizada durante casi un mes. Retomando sus actividades profesionales, la doña iniciaba el año con el estreno de su nueva película. Sin embargo, cuando este fin de semana se ausentó de su premiere y reapareció en redes para compartir la noticia de cómo había vivido el estreno, sus seguidores no pasaron por alto su aspecto y su visible delgadez. La ola de comentarios que su apariencia ha generado han propiciado que Jones regresara a la red este domingo para pronunciarse con respecto a su salud y aclarar las cosas. "¡¡¡Qué lindo saber que tanta gente me quiere!!!!", exclamó por medio de Instagram compartiendo una serie de fotos donde aparece vestida con un conjunto muy fashion de pijamas. "Como no pude asistir a la premier de [la obra[ NADA QUE VER, Jacobo Nazar Videocine me organizaron mi propia premiere privada con palomitas y todo 🥰". "Invité a las personas que yo más amo, unos de toda la vida, otros, apenas de unos meses para acá, pero todos, todos, han estado conmigo en estos meses tan difíciles de sobrellevar", prosiguió en su mensaje. "Sí. Ya sé que estoy muy delgada , pero bien dice [Antoine de] Saint-Exupéry: lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo se que cada día estoy más fuerte y sana". "Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido", puntualizó. "Yo estoy muy, pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico!!!!LES AMO!!!! ". Foto publicada este fin de semana por Danna Vázquez, gran amiga de Rebecca Jones y que generó una ola de comentarios sobre la salud de la artista: Danna Vázquez y Rebecca Jones Credit: IG/Danna Vázquez El último post donde aparece Rebecca Jones data del pasado mes de diciembre y hacía referencia a las grabaciones de la telenovelas Cabo, de Televisa: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es solo de una de las guerras que la ha tocado librar a Rebecca Jones. En el 2019 la ex del actor Alejandro Camacho confirmó que había superado el cáncer de ovario que padecía.

