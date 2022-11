Rebecca Jones hospitalizada de urgencia con problemas respiratorios Maximiliano, hijo de Rebecca Jones, confirmó la noticia, mientras que amigos y familiares piden donaciones de sangre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, la actriz Rebecca Jones negó contundentemente los rumores que especulaban con el cáncer había regresado al cuerpo de la actriz. Jones afirmó que se encontraba completamente sana. Pero esa situación dio un revés este miércoles tras saberse que la artista de 65 años tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospita con complicaciones graves. De acuerdo a la prensa mexicana, su hijo Maximiliano confirmó la noticia, mientras su exesposo Alejandro Camacho solicitó donaciones de sangre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según un comunicado oficial de su agencia de representación, Jones "presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección" que arrastraba hace unos días. "Por el momento el dictamen médico es estable", afirma el texto. En el programa mexicano Ventaneando, la presentadora Pati Chapoy dijo que a la actriz "se le bajaron las defensas, pescó una infección en los pulmones y ella tomó la decisión de ir al hospital para ser atendida". "Se reporta grave, pero estable", agregó. Aparentemente, la petición de sangre es un protocolo básico para cualquier paciente que ingresa al hospital. En febrero del 2018, Jones dio a conocer que padecía de cáncer luego de que se le detectara un tumor en su ovario izquierdo. Tras someterse a varios tratamientos de quimioterapias y la extirpación del tumor, la actriz se declaró libre de la enfermedad. "Soy una mujer fuerte, mis otros órganos están sanos y fuertes, mi corazón, pulmones, riñones, todo está en magnífico funcionamiento. Tengo toda la esperanza y toda la buena vibra de que me voy aponer bien para seguir adelante en la vida", declaró a la prensa en aquel momento.

