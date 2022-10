Rebecca Jones habla por primera vez de su divorcio de Alejandro Camacho En 2011, Rebecca Jones y Alejandro Camacho se divorciaron. Ahora, la actriz habla por primera vez de este capítulo en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 26 años de matrimonio y un hijo en común de nombre Maximiliano, Rebecca Jones y Alejandro Camacho se separaron de manera definitiva. Si bien han mencionado que mantienen una buena relación, por primera vez la actriz revela toda la verdad detrás de su divorcio. "Nos llevamos bien, pero siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: 'pues para eso nos divorciamos [para no verse]'; es la verdad", advirtió en el programa mexicano de televisión Montse y Joe (Unicable). La intérprete de Frida de Gómez en la serie ¿Quién mató a Sara? reconoce que aunque había problemas en la relación "trabajamos muchísimo" juntos; lo cual, complicaba las cosas; sin embargo, reconoce que Camacho "es un gran actor" y siempre disfrutó de compartir con él el escenario. "Fue difícil hasta me divorcié para ya no ser pareja porque después seguimos trabajando juntos, hicimos El curioso incidente del perro a media noche", relató. Rebecca Jones y Alejandro Camacho Rebecca Jones y Alejandro Camacho | Credit: Mezcalent; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rebecca Jones está convencida que "el amor propio es lo más importante qué hay"; así que cuando algo no está funcionando de la vida en pareja hay que tomar la mejor decisión para sí mismo. "Si tú ya no estás bien en una situación no tienes porque quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí", reveló. Rebecca Jones y Alejandro Camacho Credit: Mezcalent "Es que éramos la pareja perfecta casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas. Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país", continuó. "No se borran [los 26 años de matrimonio], cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quede estancado ahí".

