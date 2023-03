Rebecca Jones aparece en público tras su hospitalización por un motivo muy especial La actriz celebra con sus compañeros su participación en la película Nada que ver. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de enero, Rebecca Jones retomaba sus redes sociales para compartir la buena noticia de que estaba recuperándose. "Con unos kilitos de menos pero con exceso de amor y muchas ganas de vivir y volver a las andadas", escribió de lo más animada. La protagonista de Cuna de lobos ha vuelto a hacer otra aparición pública, esta vez en la presentación de su nueva película, Nada que ver. La artista de 65 años se dejó ver feliz y de lo más sonriente junto a sus colegas de la cinta y, sobre todo, encantada de reconectar de nuevo con su profesión. A finales del 2022, Rebecca se vio obligada a abandonar la telenovela Cabo, del productor, José Alberto El Güero Castro, debido al susto de salud que vivió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera dama de la escena tuvo que ser ingresada en el Hospital ABC de Observatorio, donde fue diagnosticada de una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección. Rebecca Jones Rebecca Jones interpreta a Lucía Alarcón en la telenovela Cabo | Credit: TelevisaUnivision Tras casi un mes ingresada en el centro médico, la actriz regresó a casa en noviembre donde continuó con los cuidados y bajo la supervisión de sus doctores. El arte, las flores, la comida y la alegría de vivir han sido la temática de algunas de sus más recientes publicaciones en redes, donde se muestra optimista. "No hay más que el sol, paraíso, oxígeno puro y descanso. Les amo y siento su amor siempre", expresó en uno de sus posts. Su reciente aparición ha generado una gran alegría para los fans de la actriz, quien sigue comprometida con su profesión y su público.

