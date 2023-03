Amiga de Rebecca Jones habla sobre la causa de su muerte Ana Celia Urquidi habló de la muerte de su amiga, la actriz Rebecca Jones, y sus últimos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Rebecca Jones murió el pasado 22 de marzo, dejando en un profundo luto a sus seres queridos y sus fanáticos. Su amiga, Ana Celia Urdiqui, reveló la causa de su muerte. La estrella de Cuna de lobos y Cabo murió de cáncer, revela esta amiga cercana. "Todos sabemos que Rebecca hace ya muchos años, cinco años, tenía un cáncer con el cual, otra vez, no voy a decir luchó, a ella no le gustaba decir 'Es que yo luché por mi vida', no, no, no ella vivió lo que le tocó vivir, vivió hasta donde le tocó", dijo sobre el cáncer de ovario que le diagnosticaron a Jones en el 2017. "A ella no le gustaba eso, por eso no quería funeral, si se dan cuenta o se darán cuenta no va a venir nadie, no porque no la quieran, porque no le avisamos a nadie", añadió Urdiqui. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rebecca Jones Credit: (Medios y Media/Getty Images) Urdiqui asegura que los últimos días de la actriz estuvieron llenos de paz. "Qué bendición poner tener la planificación de lo que van a ser tus últimos días, meses, años, porque ninguno de nosotros lo sabemos, pero tener ese privilegio es un regalo. Ella la verdad siempre lo planeó así", dijo sobre Rebecca Jones, quien murió a sus 65 años. Que en paz descanse.

