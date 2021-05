Rebecca de Alba revela que perdió un bebé de Ricky Martin Durante varios años, Rebecca de Alba y Ricky Martin mantuvieron un sólida romance; incluso, estuvieron a punto de ser padres ¿qué sucedió? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Rebecca de Alba y Ricky Martin mantuvieron un largo y sólido romance por varios años. Incluso, estuvieron a punto de casarse, según ha mencionado la conductora en diferentes ocasiones. La relación sentimental era tan seria, que ella iba a tener un hijo del cantante; desafortunadamente, el embarazo fue interrumpido por causas naturales. "Sí, quedé embarazada [de Ricky Martin] y lo perdimos", reveló De Alba a una publicación mexicana. "Digo lo perdimos porque fue un hombre que se involucró absolutamente". En otra ocasión, la presentadora había revelado que la muerte del bebé había sido un dolor muy grande para el intérprete de "Living la vida loca". Sin embargo, los dos se apoyaron de manera incondicional y unidos lograron superar ese difícil momento en su vida. De Alba ha sido muy cuestionada sobre su maternidad. Por ello, explicó las razones que la llevaron a su decisión de renunciar definitivamente a tener hijos sin que ello signifique que se sienta una mujer incompleta. "Claro que quise ser mamá", advirtió. Ricky Martin y Rebecca de Alba Credit: Steven Lawton/Getty Images; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hubo un momento en mi vida en el que ya elegí, por las circunstancias de la vida, por la edad, que ya no iba a arriesgarme a ser madre, pero tuve varias pérdidas", confesó. "[Como dije] sí quedé embarazada, en varias ocasiones, pero todos los perdí". En lo que respecta a su noviazgo con Ricky Martin, quien tiempo después declaró públicamente ser homosexual, Rebeca de Alba no hace caso a las críticas porque sabe que lo vivieron como pareja fue muy auténtico y es lo único que le importa. "Estuve con él porque conectamos, desde que él tenía 18 y yo 24; fuimos muy amigos. La amistad se convirtió en ser pareja. Él vivió su proceso y un día decidió que ya no quería estar conmigo ni con ninguna mujer", concluyó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Rebecca de Alba revela que perdió un bebé de Ricky Martin

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.