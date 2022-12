Rebeca Jones rompe el silencio tras estar hospitalizada: "Estuvo fuerte" Luego de ser hospitalizada de emergencia y pasar varios días internada en estado de salud delicado, Rebecca Jones está en su casa y revela lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Rebecca Jones libró una fuerte batalla contra el cáncer; por ello, causó preocupación cuando, haces unas semanas, se dio a conocer que había sido hospitalizada. Las alarmas se encendieron porque la actriz dejó las grabaciones de la telenovela Cabo, donde trabajaba, para atender su problema de salud. Ahora da a conocer qué fue lo que le sucedió; incluso, confesó que el padecimiento fue tal, que estuvo al borde la muerte. "Estuvo fuerte, me ingresaron con neumonía, con tres bichos muy agresivos que se me metieron al cuerpo, al pulmón, y los doctores la verdad es que me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva", reveló Jones al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No sé si hubiera escuchado la palabra intubación, no sé si hubiera aceptado, pero como estaba más para allá que para acá, firmé que me intubaran y gracias a eso me salvaron". La intérprete de Frida de Gómez en la serie ¿Quién mató a Sara? también habló sobre la controversia generada por su inesperada salida del mencionado melodrama. Dejó claro que su intención era continuar en dicho proyecto. Rebecca Jones Rebecca Jones | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me llevé mi maleta de trabajo al hospital. Dije: 'a mí solo me van a decir qué tengo y ya al llamado'. Todo el tiempo hubo una voluntad mía de regresar al trabajo lo más pronto posible", aclaró. "En ningún momento abandoné la novela, al contrario, yo estaba al pie del cañón y fue justo que me di cuenta que no iba a poder regresar. [En la producción] me estaban esperando, pero no, la salud es la salud". De hecho, Rebecca Jones ha decidido esperar a estar completamente recuperada para regresar al trabajo con proyectos que tiene pendientes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rebeca Jones rompe el silencio tras estar hospitalizada: "Estuvo fuerte"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.