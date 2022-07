Luis Miguel reaparece irreconocible en Miami y aseguran que está más delgado que nunca El cantante reapareció en Miami tras unos meses ausente del ojo público y pudimos comprobar que ahora luce más delgado, rejuvenecido y en una muy buena forma física. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son contadas las ocasiones en las que Luis Miguel se deja ver en público, pero para suerte de sus fans, el Sol de México reapareció recientemente en un restaurante de Miami y algunas de sus seguidoras no dejaron pasar la oportunidad de hacerse fotos con él y compartirlas en sus redes sociales. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Mezcalent Naiza, una joven de origen ecuatoriano, estaba celebrando su cumpleaños junto con otras amigas en el popular restaurante asiático Sexy Fish, y dio la casualidad de que el artista también se encontraba en el mismo lugar. "Empezó mi Bday weekend con el sol de México y las personitas que mas amo… mejor regalo", escribió la chica en la imagen que compartió, donde se ve a Luis Miguel con un look renovado, delgado y hasta más joven. En otra de las fotos, el mexicano aparece luciendo un traje y camisa negros sin corbata, el pelo peinado para lucir relajado y su bronceado y sonrisa que le caracterizan. Inmediatamente estas imágenes se hicieron virales y obtuvieron cientos de comentarios alagando el buen aspecto del artista: "Lo dicho…se le ve en forma, a ver si en vez de estar siempre de juerga, le da por volver a cantar", "Se ve muy bien, guapísimo", "Waooo súper el más grande cantante del mundo", "Qué gusto verlo bien", "Guapísimo!", fueron alguna de las reacciones en Instagram. ¿Significará esta reaparición que el cantante estará lanzando algún trabajo musical en los próximos meses? ¡Solo el tiempo lo dirá!

