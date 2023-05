Las reacciones de Lili Estefan y Raúl de Molina al anuncio de Clarissa sobre el fin de su noviazgo con Vicente Saavedra Los conductores de El gordo y la flaca comentaron este miércoles la noticia en el show de Univision en el que también trabaja Clarissa, quien en esta ocasión no estuvo en el estudio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Lili Estefan y Raúl de Molina; Clarissa Molina | Credit: Mezcalent (x2) El comunicado que envió Clarissa Molina el martes a través de las redes sociales anunciando el fin de su relación con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra, con el que tenía planes de boda tras dos años de noviazgo, acaparó titulares en numerosos programas de televisión de espectáculos, entre ellos, como no podía ser de otra forma, El gordo la flaca (Univision). Los conductores del show en el que también trabaja Clarissa, Lili Estefan y Raúl de Molina, comentaron ayer la noticia en el programa, donde ambos reconocieron que el comunicado les tomó por sorpresa ya que la conductora y actriz dominicana no les había dicho nada al respecto. Lili dio a conocer que se enteraron del comunicado "en medio de un vuelo" a su regreso a Miami del Upfront de Univision en Nueva York en el que también participó Clarissa. Lili Estefan Lili Estefan y Raúl de Molina | Credit: Mezcalent "Esto me sorprendió a mí también porque Clarissa no había dicho absolutamente nada de esto", aseveró el conductor cubano. "Vicente, que lo conocí junto a Clarissa en varias ocasiones y me caía muy bien, me da pena que haya terminado esto, pero Clarissa aparentemente dice que esto es oficial que terminaron. Le deseo todo lo mejor a Vicente, a Clarissa. Estaba sorprendido te vuelvo a decir que no me dijo nada en Nueva York ni te lo dijo a ti tampoco". Lili Estefan Lili Estefan y Raúl de Molina | Credit: Instagram Raúl de Molina "No lo comunicó con nadie, como debe de ser yo creo Rauli", continuó hablando la presentadora cubana. "Clarissa es una niña buena, íntegra, con tantos valores, me imagino que tomó la decisión en un momento en que no sabemos verdaderamente lo que está pasando". Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto Lili como Raúl externaron sus mejores deseos para la conductora en estos difíciles momentos. "Te queremos mucho Clarissa. Sé lo difícil que debe haber sido", expresó Raúl. Cabe mencionar que Clarissa, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram, no estuvo presente este miércoles en el estudio ni lo estará durante toda esta semana. El motivo aquí.

