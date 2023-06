Estas son las reacciones hacia Anuel AA tras confirmarse romance de Karol G y Feid Anuel AA otra vez en polémica gracias a que Karol G ha dejado claro que ya lo olvidó tras confirmar su romance con Feid. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Karol G Anuel AA y Karol G | Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM; Scott Dudelson/Getty Images Hace unos días, Karol G y Feid fueron captados de la mano mientras asistían a un evento. Así, confirmaron los rumores de romance que habían surgido hace mucho tiempo. Este fue un duro revés para Anuel AA, ex de la cantante, quien desde que se separó de Yailin estaba enviando mensajes a La bichota que parecían mostrar su interés por una reconciliación; incluso, había atacado al ahora oficialmente novio de la cantante. Ante ello, el representante de música urbana se ha colocado de nuevo en el ojo del huracán, debido a que los cibernautas no han dudado en reaccionar ante el idilio de la cantante con su colega y paisano colombiano. "Que no lo vea Anuel"; "Anuel debe estar hasta el anuel de picao"; "Anuel ten la decencia de retirarte como un caballero"; "Anuel llora al ver las fotos"; "¡¡Qué rico país!! La mejor respuesta a la basura de Anuel", y "Es decir que ¿¿Anuel lleva dos meses haciendo el ridículo??", fueron algunos comentados. Pero eso no fue todo, porque Anuel no se salvó de los memes. Así, se ve un gift donde el famoso parece gritar "No Dios"; otro donde una mujer se tira al suelo y patalea; uno más con el Chavo del ocho muy consternado llevándose las manos a la boca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esa no es la única polémica del intérprete de "Más rica que ayer", también se asume que Yailín y Tekashi69 le dieron una estocada tras estar juntos en una colaboración musical. De hecho, este último le hizo unos costosos regalos a la madre de Cattleya. Por ello, ha surgido en redes sociales un meme donde se ve un funeral que se asegura, en tono de broma, es el de Anuel, porque sus dos ex lo han enterrado definitivamente de sus vidas. De momento, Anuel AA ha respondido al poner tres imágenes que son una clara dedicatoria a Karol G; así, este está portando una playera que dice "Estás con Feid, pero sabes que eres mía". Esto le ha traído críticas por parte de los usuarios, tales como "Esto es acoso"; "El ex que todo el mundo desearía no tener"; "Eres un pesado hermano"; "Te obsesionas con la única a la que no has dejado embarazada"; "Este tío está llegando a un nivel de acoso monumental"; "El vivo ejemplo de lo que pasa cuando tienes una buena mujer, no la valoras y viene otro y lo hace", y "Estás haciendo el ridículo", dijeron.

