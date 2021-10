Reacciones a la tragedia ocurrida en set de película de Alec Baldwin. Nuevos detalles del devastador incidente Celebridades como Joe Manganiello, esposo de Sofía Vergara, y el actor Stephen Baldwin, hermano de Alec Baldwin, reaccionan a la tragedia ocurrida en el set de la película Rust cuando Alec disparó un arma de utilería y mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Famosos han reaccionado a la tragedia ocurrida en el set de la película Rust, cuando Alec Baldwin disparó un arma de utilería que no sabía que estaba cargada, matando accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. "Me desperté con los mensajes y leí las noticias y estoy en shock", dijo el actor Joe Manganiello, esposo de la actriz colombiana Sofía Vergara. "Yo fui muy afortunado de tener a Halyna Hutchins como mi directora de fotografía en Archenemy. Ella era un talento increíble y una gran persona. Tenía un gran ojo y un gran estilo visual. Ella era el tipo de cinematógrafa que querías ver triunfar porque querías ver cuál sería su próxima hazaña. Era una persona fantástica", añadió junto a una foto de Hutchins. "No había nivel de presión que ella no pudiera manejar. Ella era una gran colaboradora y una aliada de todos los que estábamos delante de las cámaras. Todos los que la conocían le deseaban lo mejor", añadió. Manganiello expresó su frustración ante esta tragedia en el set. "No puedo creer que esto pueda pasar hoy en día, que pólvora de un arma de utilería pueda matar a alguien del elenco. Esta es una tragedia terrible. Mi corazón está con su familia y especialmente con su hijo", añadió el histrión sobre la directora de fotografía, de origen ucraniano. "Me siento tan triste hoy por todos los que la conocían y trabajaron con ella". Alec Baldwin Credit: (Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic) La actriz Debra Messing salió en defensa de Alec Baldwin después de lo sucedido en el rancho Bonanza Creek, el set de la película en Nuevo México. La actriz, que compartió escenas con Alec Baldwin en la serie Will & Grace, opinó que lo sucedido no era culpa del actor de 63 años, quien es protagonista y productor de Rust. "Le dieron un arma de utilería. La usó en la escena, y luego ocurrió un evento catastrófico, donde murió Halyna Hutchins y Joel Souza resultó herido. Estoy orando por todas sus familias", comentó Messing. Halyna Hutchins Halyna Hutchins | Credit: Mat Hayward/Getty Images for AMC Networks La actriz Patricia Arquette expresó en Twitter: "Mi corazón está con la familia de Halyna Hutchins. Que pérdida tan dolorosa. Envío mis oraciones a Joel Souza. Estoy segura que todos están devastados". En Instagram, el actor Stephen Baldwin, hermano de Alec Baldwin, compartió el siguiente mensaje: "Pido sus oraciones esta noche amigos, no hay mucho que pueda decir excepto que por favor oren por todos los que están involucrados en este trágico accidente". Joel Souza Joel Souza | Credit: Jim Spellman/Getty Images Por ahora, Hilaria Baldwin, la esposa de Alec Baldwin no ha comentado sobre la situación en sus redes sociales. Hace cuatro días compartió una foto besando a su esposo. Después del devastador incidente, Hutchins, de 42 años, fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde falleció. Por su parte, Joel Souza, de 48 años fue llevado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent y según reportes, ya salió del hospital. Alec Baldwin expresó en Twitter su tristeza, asegurando que está colaborando con las autoridades para investigar cómo ocurrió esta tragedia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Reacciones a la tragedia ocurrida en set de película de Alec Baldwin. Nuevos detalles del devastador incidente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.