La reacción de Toni a lo que dijo Adamari sobre lo que le dolió respecto a lo que él comentó en su día en La casa de los famosos La conductora confesó el viernes durante su estancia en La casa de los famosos que le dolió que el bailarín dijera en su día que su hija "había sido la razón" por la que se habían separado. La presentadora incluso comentó que habló en algún momento con él sobre eso, pero que "él dice que no se acuerda que supuestamente dijo eso". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La estancia de Adamari López el pasado viernes en la casa más famosa de la televisión hispana como parte de una dinámica vip previa al estreno de la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo solamente duró 10 horas, pero fue suficiente para que no pasara desapercibida. La copresentadora del programa matutino Hoy Día (Telemundo) hizo varias confesiones que no tardaron en acaparar titulares en los diferentes medios de comunicación de espectáculos. Sin duda, una de las que más resonó fue la referente a la participación el año pasado de su ex Toni Costa en La casa de los famosos. Adamari López Adamari López en La casa de los famosos | Credit: Instagram Adamari López La presentadora de 51 años reconoció que le dolió que el bailarín mencionara en su día supuestamente a su hija Alaïa, de 7 años, como la razón de su separación. Adamari López Adamari López en La casa de los famosos | Credit: Instagram Adamari López La también actriz comentó que llegó a hablar en algún momento con Toni sobre eso que dijo, "pero él no se recuerda que supuestamente dijo eso". "Él dice que eso no fue lo que él dijo". La reacción de Toni La reacción del bailarín tras percatarse a través de las redes sociales de lo que había comentado la madre de su hija en La casa de los famosos no se hizo esperar. Toni Costa Toni Costa | Credit: Instagram Toni Costa "Para empezar jamás diría que mi hija fue la razón o la culpable de mi separación porque no lo fue", comenzó aclarando el también instructor de Zumba. "Estábamos en una conversación varias personas en la cocina y prácticamente todas las personas coincidían en que eso afecta a la pareja y yo me refería a eso, que es algo que puede afectar y distanciar o enfriarse". Adamari López Credit: Instagram "Normal que no me acuerde de lo que supuestamente dije porque yo no dije eso así", señaló el papá de Alaïa. "Si me entendieron otra cosa lo siento, pero mi hija es sagrada y no la culparía de algo así. Gracias a las personas que ven sanamente lo que realmente se habló".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reacción de Toni a lo que dijo Adamari sobre lo que le dolió respecto a lo que él comentó en su día en La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.