La reacción de Susana González al ser preguntado Gabriel Soto por Irina Baeva en la presentación de su nueva telenovela Respetuosa pero directa, la actriz mexicana así reaccionó cuando una reportera preguntó a su compañero por Irina Baeva mientras ambos conversaban con los medios de comunicación sobre el melodrama que protagonizan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Susana González Susana González; Gabriel Soto | Credit: TelevisaUnivision (x2) Este jueves se presentó en México a los medios de comunicación Mi camino es amarte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Nicandro Díaz, creador del exitoso melodrama Mi fortuna es amarte. La historia, que Univision estrenará el martes 15 de noviembre en horario estelar, cuenta con las actuaciones protagónicas de Susana González y Gabriel Soto. "Hemos estado trabajando meses en este proyecto, estamos superemocionados… Esperemos de verdad que les encante esta historia. Este es uno de los personajes más entrañables que he hecho en toda mi carrera", aseveró el actor mexicano. "Me encanta Memo, me encanta la historia que llevamos, estoy feliz de trabajar con Susana, que Susana es, yo creo, la 'primera' actriz que tiene México hoy en día, así que la verdad es que estamos felices y superemocionados". Susana, por su parte, comentó: "Yo siento que tenemos mucha química [refiriéndose a Gabriel], o sea como que lo veo y me da mucha ternura, me inspira muchas cosas. Su personaje es precioso, lo está haciendo de una manera increíble, de verdad es un personaje tan rico, tiene como que todos los matices y lo está haciendo tan bien que de verdad a mí me motiva. Yo lo veo y me motiva mucho y es más fácil entrar dentro del universo de estos personajes y son una ternura, son un dulce. De verdad que los van a disfrutar mucho, no se la pierdan, estamos felices ya de poder mostrarles a ustedes nuestro trabajo y de que conozcan a estos personajes". Susana González Gabriel Soto Left: Susana González | Credit: TelevisaUnivision Right: Gabriel Soto | Credit: TelevisaUnivision Tras finalizar la presentación, Susana y Gabriel atendieron a los diferentes medios de comunicación que se dieron cita en el lugar para cubrir el evento. Como era de esperar, el actor mexicano, quien supera los cuatro millones de seguidores en la red social Instagram, no tardó en ser preguntado por su relación con Irina Baeva. "Es inevitable preguntarte por esta sorpresa tan bonita que le diste a Irina por sus 30 años…", trató de preguntarle una reportera. Algo que no pareció agradar demasiado a Susana a juzgar por la reacción que tuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Chicos, hablamos de la telenovela porque si no yo también me tengo que ir porque mis hijos me están esperando en casa, hablamos de la telenovela o si no ya", intervino la actriz de forma respetuosa pero directa, dejando claro que estaban allí para hablar de la telenovela.

