La reacción de Matías Novoa al ser preguntado por las recientes declaraciones que hizo su exesposa sobre él El actor chileno fue preguntado este miércoles durante la premier de la película que protagoniza su novia Michelle Renaud por las recientes declaraciones que hizo Isabella Castillo sobre él. En familia, Michelle Renaud, Matías Novoa y sus respectivos hijos, Marcelo, de 5 años, y Axel, de 11, se dejaron ver juntos por primera vez este miércoles en un evento público: la premier de la película 'Malvada' que marca el debut en el cine como protagonista de la actriz mexicana. Durante su encuentro con los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar para cubrir el evento, el galán de origen chileno fue preguntado por su relación amorosa con Michelle y sus planes como pareja, pero también salió a relucir el nombre de su exesposa Isabella Castillo, quien recientemente habló maravillas de él en una entrevista para People en Español. "Hace poco entrevistaban también a tu exesposa y hablaba cosas maravillosas de ti", le comentó uno de los reporteros. Michelle Renaud Michelle Renaud, Matías Novoa e Isabella Castillo | Credit: Mezcalent (x3) "¡Qué bueno!", se limitó a responder Novoa, quien graba en México la telenovela Cabo, historia que aterrizará en el prime time de Univision el lunes 9 de enero a las 10 p. m., hora del Este. "Eso nos habla de que las cosas cuando se terminan bien la madurez es lo que sobresale", volvió a incidir en el asunto el reportero tratando de que el actor hablara un poco más. Matías Novoa Matías Novoa, Michelle Renaud y sus hijos en la premier de la película 'Malvada' | Credit: Mezcalent Novoa, sin embargo, prefirió no ahondar en el tema para darle a Michelle el lugar que se merecía en su gran noche. "Sí, pero estamos hablando de Michelle, de su película y de su estreno", zanjó el tema de forma respetuosa el actor, quien solo en Instagram supera el millón de seguidores.

