Mira la curiosa reacción de Marc Anthony ante posible reconciliación de Jennifer López y Alex Rodríguez Los rumores de una posible reconciliación entre JLo y Alex Rodríguez no pasaron desapercibidos para Marc Anthony, quien se pronunció de una manera muy particular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En abril de 2021, Jennifer López y Alex Rodríguez dieron a conocer su ruptura sentimental tras cuatro años de romance. Durante este tiempo, la pareja realizó varios negocios conjuntos que ha llegado el momento de finiquitar a casi un año de terminar su idilio. Ante esta situación, los famosos han iniciado el término de su relación comercial también. Sin embargo, se rumora que el exbeisbolista está convencido que esta situación podría traer nostalgia del romance en la cantante. "Él cree que Jen podría comenzar a extrañar lo que tenían juntos, pero ella está lista para ponerlo en su espejo retrovisor", dijo una fuente al medio estadounidense OK!. Lo que llamó la atención fue la reacción de Marc Anthony, ex de la también actriz y padre de sus dos hijos, Emme Maribel y Maximilian David Anthony. Debido a que el cantante posteó unos emoticones de risa burlona como respuesta al mensaje que dicho medio puso en su cuenta oficial de Instagram. Mientras tanto, las disolución de la sociedad entre López y Rodríguez ya está en marcha. Si bien, el icono de los Yankees de Nueva York, cree que este proceso podría abrir "la oportunidad de recordar con ella", como menciona dicha fuente, esta misma asegura que no hay nada más alejado de eso. "Jen es cortés con Alex, pero preferiría ceñirse a los negocios y arreglar las cosas financieras lo antes posible", mencionó. Jennifer López, Marc Anthony, Alex Rodríguez Credit: Getty Images/ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella no quiere ser enemiga, pero tampoco busca una amistad profunda. A-Rod, sin embargo, no pierde la esperanza", comenta la fuente. "Principalmente recurren a sus respectivos abogados, pero han tenido algunas conversaciones uno a uno, y Alex siempre hace un punto para felicitar a Jen". Lo que se puede apreciar es que Jennifer López ha dejado atrás su relación con Alex Rodríguez y ahora disfruta de su idilio con Ben Affleck.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira la curiosa reacción de Marc Anthony ante posible reconciliación de Jennifer López y Alex Rodríguez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.