La inesperada reacción del juez con Clara Chía y Gerard Piqué en el juicio contra paparazzi Jordi Martín compartió los fuertes detalles de lo que pasó en el tribunal. "(Clara Chía ha dicho) barbaridades que el ministerio fiscal no se lo ha permitido". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cosas en el juicio contra el fotógrafo, Jordi Martín, no han ido como a Gerard Piqué y Clara Chía les hubiese gustado. Parece que el juez ha valorado más la libertad de expresión del colaborador de El gordo y la flaca que las quejas de la pareja. Los detalles de lo que pasó en el juicio han salido a la luz de la boca de uno de sus protagonistas, el denunciado en cuestión. Muy firme y, sobre todo, muy contento con los resultados, Martín contó algunos de los momentos vividos en el interior de la sala. Sin entrar en asuntos más privados, sí que dio a conocer los comportamientos, actitudes y declaraciones de la pareja que no fueron demasiado bien aceptados ni vistos por el juez y el ministerio fiscal. Jordi Martín, Gerard Piqué y Clara Chía Jordi Martín, Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Foto Clara Chía y Gerard Piqué: Grosby Group IG/Jordi Martín "El ministerio fiscal ha sido muy duro, en todo momento ha defendido la libertad de expresión, la libertad del periodismo libre", expresó el paparazzi, quien fue señalado por Clara Chía por, supuestamente, dedicarse solo y únicamente a fotografiarles a ellos. Hecho que Martín demostró que era falso al compartir sus últimos trabajos fotográficos a Ana Obregón, Lionel Messi o Tom Hanks, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Chía, se siente acosada por la prensa. Una afirmación que la fiscalía no ha parecido entender por una razón de peso. "Hace menos de un mes, tu pareja, Gerard Piqué, que tiene 30 millones de seguidores en Instagram, colgó una foto de ambos, si tienes fobia a la prensa, tu pareja que no cuelgue una foto contigo, que la cuelgue solo", prosiguió el fotógrafo, quien fue duramente atacado por Piqué en las redes haciendo fuertes acusaciones en el pasado. Pero uno de los momentos cumbres del juicio, según Martín, ha sido cuando Piqué se ha dirigido al juez para decirle que él le puso un micrófono para decirle que la relación con Shakira se había roto porque él estaba más frío que la Navidad. "Estas cosas al juez le molestan, porque este juzgado que tengo a mis espaldas está para juzgar asesinatos, violaciones, pero como ha dicho el juez, este tipo de tonterías no se juzgan en este juzgado de lo penal", prosiguió. El colaborador de El gordo y la flaca ha ganado esta primera batalla legal contra la pareja y su libertad como fotógrafo se mantendrá intacta.

