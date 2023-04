La simpática reacción de Frederik Oldenburg a su candente baile con Carmen Villalobos ¡El candente video lleva más de 10 millones de vistas! ¿Qué hizo Frederik luego de ser cuestionado ante el video con su novia Carmen Villalobos? ¡Esto dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir freferik carmen villalobos baile sexy Credit: Mezcalent; Carmen Villalobos IG No cabe duda que la relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg cada día se consolida más. Para muestra, los mensajes de amor que la pareja se escribe constantemente en las redes sociales. Recientemente, el presentador de Hoy día (Telemundo) y la protagonista de Sin senos no hay paraíso protagonizaron un momento bastante sexy en Instagram. En el clip, que ya cuenta con más de diez millones de vistas y miles de comentarios, vemos a la pareja realzando un sexy baile del tema "Rush", de DJ Luli Torres. Él la carga en sus brazos, y al final del clip, se dan un candente beso de telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperarse, el clip se volvió bastante popular, tanto así que lo volvieron a mostrar esta mañana durante el show matutino Hoy día. "Qué candente video", exclamó la presentadora Andrea Meza. "¡Salte por favor!", le pidió Chiki Bom Bom a Frederik, quien trató de tapar la pantalla gigante donde se transmitía el clip. Al ser cuestionado sobre el video, Oldenburg aseguró que fue un momento bastante espontáneo. "Esto fue algo espontáneo. Estábamos los dos tranquilos pasando el dia, compartiendo, y ella me dijo 'vamos a grabar algo'", expresó. "En verdad no lo estábamos grabando, se puso la música y esto sale espontáneo. [Al final] me fui corriendo porque no quería que me vieran". Fue en marzo de 2022 cuando la colombiana de 39 años confirmo su romance con el exfutbolista de 37. "Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios. ¿Cómo se dio todo? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos", escribió la ex de Sebastián Caicedo en un post que compartió.

