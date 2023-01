Así reaccionó Eduardo Yáñez al ser cuestionado sobre reencuentro con Angélica Rivera En noviembre de 2022, se dio a conocer una imagen donde se les veía juntos a Angélica Rivera y Eduardo Yañez; por ello, se pidió una reacción al actor ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A 15 años de haber protagonizado la telenovela Destilando amor, Angélica Rivera y Eduardo Yáñez se reencontraron en Miami, Florida, a mediados de noviembre de 2022, cuando el actor realizaba un proyecto profesional. Así, se dio a conocer una imagen donde ambos actores se encontraban en compañía de otros colegas como Cynthia Klitbo, Altair Jarabo, Rodrigo Guirao y Pepe Gámez. La exprimera dama mexicana se mostraba muy feliz con esta reunión. Ante ello, el famoso fue cuestionado sobre este momento y no le hizo ninguna gracia, siendo tajante con el tema. "La verdad, no voy a hablar de eso", advirtió de manera seria a los medios de comunicación. "Hijo, la verdad no voy a hablar de eso, gracias". De lo que el protagonista de la telenovela Amores verdaderos sí quiso hablar fue de la importancia de cuidar su apariencia, tal como lo debe hacer cualquier otra persona que se dedica al espectáculo. Por ello, no dudó en confesar que es vanidoso. "Siempre, siempre [soy vanidoso]", mencionó. "De lo que se trata es que los actores, actrices, cantantes o los que nos dedicamos al entretenimiento nosotros somos nuestra carta de presentación; entonces, debemos de cuidarnos lo más posible para el público". Eduardo Yáñez y Angélica Rivera Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Yáñez reveló que está busca de nuevos proyectos profesionales y que, de momento, está esperando que den algún resultado los castings a los que se ha presentado; también dio a conocer cómo está a nivel sentimental. "Quisiera ya tener todo el año planeado y cubierto, pero no es así. Hay ahí algunos castings que hice y que estoy esperando resolución y ese es mi plan [a nivel profesional]", expresó. "Estoy bien, tranquilo, sin rollos. Estoy para mi carrera ahorita y no estoy aventurándome en ninguna especia de relación".°

