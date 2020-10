Julián Gil reaparece tras conocer que ha perdido la patria potestad de su hijo Matías El actor, que se encuentra en unas románticas vacaciones en Turquía con su novia Valeria Marín, se mostró en sus redes sociales poco después de recibir la comunicación. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las batallas legales más largas y arduas de los últimos tiempos en el mundo del entretenimiento. Julián Gil volvió a recibir una mala noticia, esta vez en tierras lejanas pues se encuentra disfrutando de unas románticas y merecidas vacaciones en Turquía con su novia Valeria Marín. Alberto Navarro, publicista del artista confirmó la triste noticia de que su cliente había perdido la patria potestad de su pequeño Matías. "Lamentablemente Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo”, dijo en exclusiva para People en Español tras darse a conocer la noticia a través de Tanya Charry en El gordo y la flaca. Acostumbrado a siempre recibir noticias negativas en este respecto, Julián no permitió que esta difícil situación arruinara el dulce momento que atraviesa y más sabiendo que poco puede cambiar al respecto. Horas después de darse a conocer la resolución, el también empresario compartió unas románticas fotos con su amada que destacan el amor y la felicidad que vive en estos momentos, a pesar de todo. "Ella... Imposible mirarte sin sonreír y que me des paz. Te adoro", le escribió a su chica. Ella está siendo su mejor apoyo y medicina para el dolor que pueda estar sintiendo como padre. Quien sí se ha pronunciado ha sido la hermana de Julián, Patricia Ramosco, quien ha aprovechado las redes para mandarle un mensaje a su sobrino, el pequeño Matías. "Querido MATI, el día que puedas tomar tus propias decisiones acá te estará esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad", apuntó. Una guerra campal que ya va camino de tres años y que parece no tener fin.

