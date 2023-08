Las declaraciones de Aleida Núñez tras confirmarse el noviazgo entre Madison Anderson y Pepe Gámez La actriz mexicana tuvo un tonteo con Pepe en La casa de los famosos 3 que no prosperó una vez que llegó a su fin el exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Madison Anderson y Pepe Gámez; Aleida Núñez | Credit: Instagram Madison Anderson; Instagram Aleida Núñez Pepe Gámez encontró el amor en La casa de los famosos 3 gracias a Madison Anderson. Pero antes de darse una oportunidad en el amor con la modelo de madre puertorriqueña y padre estadounidense, el actor mexicano mantuvo un tonteo en el exitoso reality show de Telemundo con Aleida Núñez que se vio interrumpido con la temprana expulsión de la actriz mexicana. Ambos decidieron entonces esperar a que los dos estuvieran fuera de la casa para ver si la relación terminaba de cuajar. "Yo tengo que regresar a México, buscarla y si ella está con ganas de conocerme a mí me encantaría", declaraba Pepe nada más concluir su participación en el reality. Nunca llegó a darse nada entre ellos fuera de la casa en el terreno amoroso. Con quien sí comenzó a escribir Pepe una hermosa historia de amor fue con Madison. Aunque en un inicio trataron de ser muy discretos, la ganadora y el finalista de La casa de los famosos 3 ya no ocultan su relación. "Tú mi complemento perfecto", le escribía Madison a Pepe recientemente a través de las redes sociales junto a un romántico video en el que aparecía subida en los hombros del actor. Madison Anderson Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson Madison Anderson Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson Pero, ¿será que Aleida tiene algo que decir ahora que se oficializó la relación? Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez "Lo que yo viví en el reality ya forma parte del pasado", declaró la actriz ante las cámaras del programa En casa con Telemundo que conduce Carlos Adyan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Finalmente cada quien hace de su vida lo que quiere. Yo generalmente creo que lo más saludable siempre es aprender a perdonar a las personas, lo pasado pisado", agregó.

