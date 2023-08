¡La reacción de Alaïa a la noticia de que tendría que ponerse brackets! Su mamá, Adamari López, captó el momento. ¡Mira qué hizo y dijo la pequeña! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La operación vuelta a la escuela ha sido una alegría para Alaïa, quien está encantada de volver a ver a sus compañeros y conocer a otros nuevos. Y en este proceso de ponerse en marcha para el nuevo curso y todo lo que implica, la pequeña y su mami, Adamari López, acudieron al ortodoncista para una revisión de sus dientes. La noticia del odontólogo fue la que muchos niños a día de hoy reciben: hay una gran posibilidad de que tenga que ponerse aparato dental. Así mismo lo compartió la presentadora a través de un video en su cuenta de Facebook. Además de explicarlo, también mostró en vivo y en directo la reacción de su niña ante la noticia en la clínica. Alaïa Alaïa | Credit: IG/Alaïa/Había una vez una foto Lejos de mostrarse triste por tener que llevar estas gomitas en su dentadura, Alaïa era todo alegría viendo los posibles colores de los aparatos y enseñando los modelos a los seguidores de su mami. "Siento que está emocionada por ponerse braces", dijo Adamari entre risas y aliviada. "Está muy entusiasmada." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña saltaba de alegría, derrochando, una vez más su buena actitud ante cualquier reto. Aunque esto suponga algo de incomodidad al inicio y quizá rozadura en las encías, Alaïa se queda con lo positivo, el arreglo que hará a esos espacios entre dientes. Adamari quedó en compartir un nuevo video con todo lo que le dijera el médico al respecto. Mientras tanto, pidió los consejos y comentarios de las mamis cuyos hijos también se los hayan puesto "¿Sus hijos también han usado brackets? ¿Cómo ha sido la experiencia? Quiero leerlas para saber cómo prepararme con mi princesa", concluyó.

