Así 'reaccionó' Adamari a las declaraciones de Niurka sobre Toni Costa en las que lo tilda de no tener "criterio propio" A la conductora le tocó este martes hacerse eco en hoy Día (Telemundo) de las declaraciones que hizo la vedette cubana sobre su ex en la gala de La casa de los famosos (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka; Adamari López; Toni Costa Niurka; Adamari López; Toni Costa | Credit: La casa de los famosos (x2); hoy Día Niurka Marcos no dejó títere con cabeza en su regreso este lunes al plató de La casa de los famosos (Telemundo) a una semana de su polémica expulsión. La vedette cubana no solo cargó contra la producción del programa, a quien acusó de haber orquestado una campaña de desprestigio en su contra, sin que también lanzó dardos contra algunos de sus excompañeros. Este fue el caso de Toni Costa, quien resultó ser uno de los más perjudicados. "[Es] una persona con la autoestima totalmente baja, sin criterio propio. Al principio, no sé si vieron, en el momento que le puse un hasta aquí le dije 'mejor preocúpate por echarle un poquito más de ganas a tu autoestima y olvídate de los demás, o sea deja de estar criticando y de estar dando consejos que tú necesitas autoaconsejarte'", comentó Niurka sobre el bailarín español. Este martes, el programa matutino hoy Día (Telemundo) que copresenta Adamari López, ex del también instructor de Zumba, se hizo eco de estas polémicas declaraciones. La casa de los famosos Adamari López y Quique Usales en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Yo quiero seguir hablando de Niurka porque en la gala le preguntaron a Niurka sobre los famosos dentro de la casa. Fue muy crítica con algunos o muy sensible con otros", dijo la carismática presentadora de origen puertorriqueño justo antes de dar paso al video. "Creo que Daniella y Toni no están en su lista de los favoritos", añadió por su parte su compañero Quique Usales, quien suele comentar cada mañana la actualidad del reality show junto a Adamari. La 'reacción' de Adamari Como viene siendo habitual en ella cada vez que se toca algún tema relacionado con la participación de su ex en La casa de los famosos, la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor optó por no hacer ningún comentario al respecto. A diferencia de su compañero Usales, quien sí opinó sobre lo sucedido. La casa de los famosos hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Me encanta Niurka, tráiganme el cuadro para Adamari que quedó muda. La verdad es que a mí me encanta Niurka porque esto que dice es verdad. Toni no se va para ningún bando, anda para un lado, para otro, lleva y trae, pero no se define. Y no sé si esa no definición creo que a él al final lo va a terminar afectando esta semana o la próxima, acordate lo que te digo Adamari López que tú lo conoces muy bien", expresó el periodista tratando de que Adamari dijera algo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero una vez más la conductora prefirió obviar el tema y zanjar la conversación de golpe. "Bueno, recuerden que La casa de los famosos está de lunes a viernes y los domingos en edición especial a las 7/6c por nuestra cadena Telemundo y si lo quiere ver en el 24/7 en todo momento puede estar husmeando lo que pasa en La casa de los famosos", salió del paso. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

