La increíble reacción de Adamari López tras las fuertes declaraciones de Laura Bozzo sobre Toni Costa Lo que resulta imperdible es la reacción de Adamari López cuando la conductora peruana arremetió contra Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Lopez, Laura Bozzo Adamari Lopez, Laura Bozzo | Credit: Aaron Davidson/Telemundo via Getty Images; Mezcalent.com Como Laura Bozzo no tiene pelos en la lengua, no dudó en decirle unas cuantas verdades a Toni Costa tras su salida de La casa de los famosos (Telemundo). Pero lo que resulta imperdible es la reacción de Adamari López cuando la conductora peruana aseguró que solo conocía a su ex por ser el padre de su hija Alaïa. Fue en Hoy día que sus conductores recibieron a Bozzo, quien aseguró en el programa que no se arrepentía de las declaraciones que ofreció sobre el bailarín español, e incluso las reiteró. "A ver, yo no estoy pidiendo perdón", dijo. "Toni es una muy buena persona, es un gran bailarín, pero es reconocido por ser el padre de la hija de Adamari, que es la reina", afirmó una vez más quien fuera conocido por todos como La señorita Laura. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Medios y Media/Getty Images En ese momento Adamari se mantuvo muy seria oyendo las palabras de Bozzo, ¡aunque al final tuvo que agachar el rostro porque se le escapó una sonrisa! Sus colegas de Hoy Día se divirtieron mucho con las reafirmaciones de Bozzo. Chiquibaby apoyó a la peruana y dijo que no estaba diciendo ninguna mentira. ¡Y Jorge Bernal cayó desplomado al piso! Set de Hoy Día Set de Hoy Día | Credit: Hoy Día/IG Bernal insistió en que a muchos les molesta la forma de ser de Bozzo, y el hecho de que sea tan sincera. No obstante, reconoció que esa es la misma razón por la que muchos la aman. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bozzo dio las polémicas declaraciones sobre Costa durante la entrevista que tuvo tras ser eliminada del programa con los conductores Héctor Sandarti y Jimena Gallego. Pero la peruana no solo le dejó claro que la estrella era Adamari, sino que arremetió también contra su forma der. ¡¿Sabes qué Toni Costa?!, prefiero mil veces ser como soy a ser una queda bien como tú que se la ha pasado todo el programa detrás de Niurka, detrás de Nacho", dijo. "Tú, Toni, aprende a decir las cosas cara a cara".

