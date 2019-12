Los seis exintegrantes de RBD se reúnen con un emotivo abrazo 11 años después Mira aquí la foto en que los exintegrantes de RBD se fundieron en un gran abrazo que dirritió el corazón de sus fans. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los exintegrantes de RBD, una de las bandas juveniles más icónicas de la pasada década surgida de un exitosa telenovela se volvieron a reunir 11 años después fundiéndose en un emotivo abrazo que hizo llorara a sus fieles fans. Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni demostraron en este reencuentro que el paso del tiempo y sus carreras por separado no han erosionado los lazos que los unen. Pacho Herrera fue quien sorprendió a sus 2.7 millones de seguidores de su Instagram tras compartir este lunes la fotografía que acompañó con el mensaje: “11 años después…”. La misma foto también la compartieron Anahí, Dulce María, Christian y Maite, cada uno expresando la lluvia de emociones que sintieron en el reencuentro. Dulce María dijo que ver de nuevo a sus colegas hizo que el pasado quedara donde pertenece y se le devolvieran “5 pedacitos” de su corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable, estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. Digamos que estamos hechos de nosotros. ¡Gracias, gracias, gracias a cada uno por juntarnos!”, comentó Dulce María en su Instagram. “¡6 almas que jamás se separarán! 11 años después y el amor sigue intacto, este es el verdadero reencuentro. Dic 2008- Dic 2019” expresó Christian, al tiempo que colgaba una fotografía del pasado cuando aún estaban en RBD en la que se encuentran todos abrazados. Maite dijo que la reunión fue un acto espontáneo, sin anunciar, y que no tiene “signo de pesos”. Para ella, señaló, ver a sus amigos fue un regalo que no tiene precio y una demostración del gran amor que aún se tienen. Anahí, quien se encuentra embarazada por segunda vez, había enviado recientemente un mensaje a sus compañeros deseándoles siempre lo mejor y asegurando que siempre ha tenido un bonito recuerdo de cada uno de ellos. El pasado 4 de octubre se cumplieron 14 años del estreno de la telenovela juvenil Rebelde, que fue el origen del grupo. Para celebrar esta fecha tan especial en la que además se conmemora el día mundial de la agrupación musical, su productor Pedro Damián dio a conocer el tráiler del tan esperado documental del grupo pop mexicano. Advertisement

Close Share options

Close View image Los seis exintegrantes de RBD se reúnen con un emotivo abrazo 11 años después

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.