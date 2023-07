Esta fue la forma en que se pronunció RBD ante muerte de una persona en su evento La muerte del fotógrafo Alberto Clavijo en un evento comercial, donde RBD fue la imagen, ha causado controversia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de julio de 2023, se llevó a cabo, en la Ciudad de México, un evento publicitario previo a la gira internacional que RBD va a presentar y donde dicha banda fue la imagen. En dicha presentación, murió Alberto Clavijo, un fotógrafo, que había asistido como invitado; cuando intentó tomar su chaqueta, que había colocado en una zona que simulaba ser un jardín, se colocó en un piso falso que se cayó llevándose al joven de 32 años con él. La marca que organizó dicha convivencia se pronunció de inmediato. "Desde Smirnoff estamos al tanto del lamentable accidente ocurrido a un asistente del evento celebrado la noche del 19 de julio en el Parque Bicentenario, donde lamentablemente perdió la vida, a pesar de que fue asistido por los servicios médicos", expresó en un comunicado. "Cabe aclarar que el grupo, imagen de la campaña ni su equipo, formaron parte de la organización del evento y tampoco se encontraban en el sitio durante lo ocurrido". Los miembros de la banda tampoco dudaron en pronunciarse ante este hecho y lo hicieron de de manera conjunta. RBD Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos los RBD lamentamos profundamente lo ocurrido este miércoles en el evento para el que fuimos contratados", expresó la agrupación en un comunicado que dio a conocer en una de las historias de su perfil oficial de Instagram. "Este es un hecho muy lamentable que nos parte profundamente el corazón. Enviamos todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame a la familia y seres queridos de Alberto Clavijo". RBD La agrupación conformada actualmente por Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, se deslindó, además, de cualquier tipo de responsabilidad ante lo ocurrido. "También queremos aclarar que ni RBD, ni su equipo, se encontraban en el lugar cuando sucedieron los hechos, ni formaron parte de la organización del evento. ¡Mucho cariño!", concluyó. Christian Chávez Por su parte, Christian Chávez también lo hizo de manera personal poniendo la imagen, en una de sus historias de la misma red social, de una vela encendida sobre un fondo negro. De momento, se desconoce si la familia de Alberto Clavijo ya fue contactada por la empereza organizadora del evento.

