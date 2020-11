Close

"Antes decíamos que RBD no era RBD si no estábamos los 6 y creo que nos equivocamos [...]": Christian Chávez Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reunieron virtualmente este martes con motivo del lanzamiento del nuevo tema musical de RBD y se pronunciaron sobre las ausencias de Dulce María y Alfonso Herrera en este esperado tributo a la agrupación musical que cambió sus vidas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del estreno de su nuevo tema musical 'Siempre he estado aquí', Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez se reunieron virtualmente este martes a través de la plataforma Twitch para celebrar juntos el lanzamiento de la emotiva canción y agradecer a sus fans por todo el apoyo y cariño recibido. Como no podía de ser otra forma, las ausencias de Dulce María y Alfonso Herrera, quienes no forman parte de este tributo a RBD que culminará el 26 de diciembre con un concierto que volverá a unir sobre el escenario a cuatro de sus seis integrantes, se convirtió en uno de los temas de conversación durante el live. El primero en pronunciarse sobre este asunto fue Christian, quien graba actualmente en Miami la nueva telenovela de Telemundo La suerte de Loli que protagoniza Silvia Navarro. Image zoom Christian Chávez, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Anahí | Credit: Cortesía "Obviamente los extrañamos, pero algo que yo también creo que hemos descubierto es que antes nosotros decíamos que RBD no era RBD si no estábamos los seis y creo que nos equivocamos porque RBD es la música, no somos ni siquiera nosotros, y creo que eso lo ha demostrado la gente", aseguró el actor y cantante mexicano. "Me acuerdo que antes decíamos: 'Es que RBD si no estamos juntos no somos RBD' y después yo me di cuenta con todo esto del lanzamiento de la música de RBD que realmente nosotros no somos lo importante de RBD, lo más importante de RBD es la música de RBD, entonces obviamente que nosotros extrañamos muchísimo a Poncho y a Dulce, pero es un momento de celebración […]", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahí, quien se mostró en todo momento de lo más emocionada al ver todo lo que está sucediendo nuevamente alrededor de la famosa agrupación musical mexicana, reconoció que esto también es un tributo a ellos "porque también los vamos a honrar y a recordar". "Estamos obviamente los que queremos, pero también los que pudimos", afirmó. "Yo creo que en el caso de Dul seguramente hubiera querido, pero en este momento su prioridad de vida es su bebé y todos estamos emocionados de que llegue esa bebita hermosa", expresó. Respecto a la situación de Alfonso, quien fuera su pareja en la exitosa telenovela juvenil Rebelde y parte importante de RBD, comentó: "Poncho que está dedicado a otras cosas y que se vale, se vale no querer participar, pero también se vale quererlos honrar así como queremos honrar cada canción, cada segundo que vivimos juntos y sobre todo el honrar que hoy estamos aquí, que estamos sanos gracias a Dios, que estamos vivos, que estamos juntos…". "Los seis somos esto juntos y al final sí lo somos y RBD es con Dulce, Poncho, Anahí, Christian, Christopher y yo, pero el RBD más importante me ha quedado claro que son ustedes", agregó por su parte Maite haciendo referencia a la legión de seguidores que tiene RBD.

