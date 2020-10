Close

RBD: Poncho Herrera y Anahí cumplen el sueño de una jovencita con cáncer Dos de los exintegrantes de esta agrupación llevaron esperanza a una fan de 15 años que está luchando contra una grave enfermedad. ¡Mira el tierno video aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alonso Poncho Herrera y Anahí le llevaron esperanza a una niña de 15 años que padece de leucemia y uno de cuyos grandes anhelos era conocer a los antiguos integrantes de la agrupación RBD A través de una petición en las redes sociales, el actor mexicano Mauricio Martínez dio a conocer el caso de la joven, a la que identificó como Jeimy, de quien aseguró que deseaba conocer a los exmiembros de una de sus bandas favoritas. Martínez reveló en un tuit que la adolescente lucha contra la leucemia linfoblastica desde hace dos años y que actualmente se encuentra interna en un hospital. Image zoom “Están haciendo los estudios pertinentes, pero su mayor sueño es ver a Christopher Uckermann, Alonso Herrera, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Anahí. ¿Me ayudan para ver si le pueden enviar un video saludándola y hacer feliz a esta hermosa pequeña? ¡Gracias de corazón!”, escribió junto a una foto de la adolescente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ver la solicitud, Pancho fue el primer en responder con un video enviándole un adorable mensaje dándole ánimo. “Hola Jeimy, ¿cómo estás? Este mensaje es para mandarte un gran saludo para decirte gracias y te mando un fuerte abrazo y muchísimo ánimo”, dijo. Al cabo de unas dos horas, Anahí también respondió con otro clip. “Hola Jeimy. Te mando este mensajito para que sepas que te quiero mucho, que te mando todo mi amor. Muchos besos”, comentó. Ante el acto de solidaridad de los artistas, los usuarios de las redes les agradecieron el gesto. “Tu corazón es enorme”; “eres un REY. Gracias, hermano. De corazón. Estoy seguro de que le has puesto una sonrisa en su rostro”; “no me equivoqué en escogerte a ti como mi inspiración y reflejo de la vida. Tienes un corazón enorme lleno de amor y cariño para dar” fueron algunos de los mensajes de los fanáticos a ambos artistas. Cabe resaltar que parte de los exintegrantes de RBD volverán a reunirse a 12 años de su último concierto para un evento virtual mundial que se llevará a cabo el 26 de diciembre.

Close Share options

Close Close Login

Close View image RBD: Poncho Herrera y Anahí cumplen el sueño de una jovencita con cáncer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.