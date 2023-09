Parte del equipo de la gira de RBD contagiado de COVID Parte del equipo de la exitosa gira de RBD, entre los que se podría estar uno de los integrantes de la agrupación se ha contagiado de COVID, dijo una fuente a People en Español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gira de RBD, que está causando furor desde que se puso en marcha hace más de una semana, se ha topado con un gran contratiempo. Una parte del equipo que hace posible la gira, y entre los que se podría encontrar Anahí, se ha contagiado de coronavirus, dijo a People en Español una fuente cercana a la agrupación. La fuente agregó que el contagio no impedirá que RBD cumpla con sus conciertos, que hasta el momento han contado con el favor del público. Tras largos años de espera, los fans no se han querido perder el reencuentro de la icónica banda. De confirmarse que también se ha visto afectada por el virus, este no es el primer problema de salud que Anahí ha tenido que sufrir este año. La esposa de Manuel Velasco habló en exclusiva con People en Español en julio tras perder parte de la audición del lado derecho. "Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible y sí dolió". RBD Credit: Mezcalent Aún después de esta crisis de salud que afectó su audición, Anahí se unió a Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher von Uckermann en esta esperada gira. Anahi RBD Credit: Mezcalent El tour de RBD, que se puso en marcha el pasado 25 de agosto en El Paso, TX, continúa todo este 2023 y se prolongará hasta el 2024.

