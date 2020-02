RBD ¿Juntos de nuevo? Christopher Uckermann revela detalles al respecto Los rumores sobre un reencuentro profesional de RBD han crecido tras la reunión ocurrida con los exintegrantes hace unas semanas. Christopher Uckermann revela la verdad al respecto. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unas semanas, se dieron a conocer unas imágenes de los integrantes de RBD juntos en una reunión. Tiempo después, Televisa anunció, en un video, que la agrupación estaría en la pantalla chica nuevamente; ante ello, comenzaron los rumores de un reencuentro entre la famosa agrupación musical. Sin embargo, Christopher Uckermann, uno de sus exmiembros, desmiente que se reúnan a nivel profesional en breve. “Es algo que se ha dicho tanto que más bien queríamos hablar de nuestras vidas [cuando se encontraron]”, reveló Uckermann al diario mexicano El Universal. “En este momento no va a haber nada, solo fue una cena sin ninguna intención detrás”. RELACIONADO: Difunden trailer del esperado documental del RBD Image zoom Lo que el cantante sí dio a conocer fueron detalles de la cena que tuvieron tras estar alejados por muchos años. Aseguró que la pasaron muy bien y hablaron de las experiencias que han vivido a nivel personal luego de la separación del grupo. “Fue una noche súper agradable y desde otra perspectiva, después de tantos años de haber estado grabando por todo el mundo juntos”, explicó. “Nos pusimos al día con la vida de cada uno, algunas parejas fueron y hablamos de los hijos”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christopher Uckermann aseguró que las agendas e intereses propios de cada uno de los exintegrantes, Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni, de RBD no les motivan a volver a trabajar juntos en este momento; aunque no descarta la posibilidad que suceda más adelante. Respecto al documental que supuestamente prepara Pedro Torres sobre la banda musical, el también actor mencionó que no tiene conocimiento alguno. “En un futuro nunca se sabe por lo pronto ninguno quiere [un reencuentro], porque muchos están con sus proyectos”, advirtió. “Se ha comentado mucho el tema pero ahí sí creo que Pedro [Torres] es el que está más informado y por lo pronto creo que estaban en pláticas pero yo no sé nada al respecto”. Advertisement

