RBD gana gran reconocimiento, Brad Pitt y George Clooney juntos en el set y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Next Slide Gran reencuentro El grupo RBD, representado por Christian Chávez, Christopher Uckermann y Dulce María, hicieron una aparición sorpresa para recibir el premio de "Impacto Legendario" en los TikTok Awards Credit: Mezcalent El grupo RBD, representado por Christian Chávez, Christopher Uckermann y Dulce María, hicieron una aparición sorpresa para recibir el premio de 'Impacto legendario' en los TikTok Awards, en reconocimiento a su trayectoria artística e influencia en las redes sociales, antes de embarcarse en su gira del reencuentro'Soy Rebelde Tour' este año. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Luces, cámara, acción Brad Pitt y George Clooney se divierten mientras filman escenas de su próxima película “Wolves” Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Los actores Brad Pitt y George Clooney se diviertieron a lo grande mientras filmaban escenas de su próxima película Wolves, en Nueva York. 2 de 6 Ver Todo Nuevo look Pete Davidson estrena cambio de look en un partido de los Lakers tras regresar de sus románticas vacaciones Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Tras regresar de sus románticas vacaciones en Hawai junto a su novia Chase Sui Wonders, el comediante Pete Davidson estrenó su cambio de look en un partido de baloncesto en Los Ángeles. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Look roquero Kim Kardashian le da un toque sexy al look profesional con pantalones negros de látex en la conferencia iConnections en Miami Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Y mientras tanto, la ex de Pete Davidson, Kim Kardashian, fue captada llegando a una conferencia en Miami ataviada con un look bastante sexy. 4 de 6 Ver Todo Cortando listón Silvia Pinal corta el listón de inauguración del nuevo Teatro Versalles Credit: Mezcalent La gran actriz Silvia Pinal se dio cita a la inauguración del nuevo Teatro Versalles, en la capital mexicana, donde además cortó el listón. 5 de 6 Ver Todo Foto del recuerdo Silvia Pinal, Geraldine Bazán y Arleth Terán acuden al corte de listón de inauguración del Teatro Versalles Credit: Mezcalent Geraldine Bazán, quien recientemente celebró su cumpleaños número 40 con una fiesta íntima y especial, y Arleth Terán también acudieron al corte de listón de inauguración del Teatro Versalles, que presenta una cartelera totalmente renovada. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

