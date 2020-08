"Tu luz siempre brillará con nosotros": RBD está de luto Anahí, Christopher Uckermann, Dulce María y compañía compartieron emotivos mensajes de despedida en sus redes sociales tras enterarse de lo sucedido. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llegar al corazón de la gente es relativamente fácil, mantenerse es lo difícil. Pocos grupos musicales han logrado trascender en el tiempo tras su desintegración como RBD, el exitoso sexteto musical mexicano surgido de la telenovela juvenil de Televisa Rebelde. A más de una década de haber anunciado su separación, la agrupación que integraron durante años Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez sigue latiendo con fuerza en los corazones de miles de fans que continúan cantando éxitos como 'Sólo quédate en silencio' y 'Sálvame'. Una de esas personas que mantenía vivo el legado de RBD era Victoria, una auténtica fan del desaparecido grupo musical que falleció recientemente de manera repentina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Conscientes de lo que su música llegó a significar para Victoria, varios de los exintegrantes de RBD dedicaron a través de sus redes sociales emotivos mensajes a la fallecida joven. Una de las primeras en lamentar lo sucedido fue Anahí, quien llegó a conocer a Victoria. Victoria tu luz siempre brillará con nosotros. Aunque tu puerta hoy esté más allá te puedo escuchar. - Anahí Dulce María, quien pronto hará su debut en las pantallas de Telemundo como parte del elenco de la segunda temporada de Falsa identidad, también tuvo palabras para la joven. Victoria te mando un abrazo en donde quiera que estés. Gracias por llevarnos en tu corazón. Dios te guarde y bendiga siempre. - Dulce María Otro RBD que quiso tener un hermoso gesto con Victoria fue Christopher Uckermann. Victoria ahora Dios te cuida. Descansa en paz. Que alegría y bendición que nuestra música llegó a tu corazón. Un honor. - Christopher Uckermann Donde quiera que esté seguramente Victoria estará sonriendo al ver los mensajes que le dedicaron las personitas que ella tanto admiró durante años en vida.

Close Share options

Close View image "Tu luz siempre brillará con nosotros": RBD está de luto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.